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Казахстан и Мальдивы подписали соглашение о безвизовом режиме
9 Мая 2022 18:08

Казахстан и Мальдивы подписали соглашение о безвизовом режиме

МАЛЕ. КАЗИНФОРМ – При этом лицам, намеревающимся въехать для трудоустройства, учебы или в деловых целях, необходимо оформление соответствующей визы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел РК.

Подписано соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Мальдивской Республики о взаимном освобождении от визовых требований, которое позволит гражданам двух стран въезжать и пребывать на территории Казахстана и Мальдив на период, не превышающий 30 календарных дней.

Как известно, в октябре 2021 года Казахстан и Мальдивы взаимно признали паспорта вакцинации, которые освобождают их граждан от обязательства по предоставлению ПЦР справок с отрицательным результатом теста на COVID-19 при пересечении границ двух стран.

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