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    14:46, 02 Февраль 2021 | GMT +6

    Мактааральские аграрии приступили к посеву свеклы

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    МУРЗАКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Аграрии Мактааральского района Туркестанской области приступили к посеву семян свеклы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

    Сорта «Павло», «Боро», «Водан F1» привезены из-за рубежа. С этого вида овощей, который начнет давать урожай через два с половиной месяца, есть шанс получить урожай 25-30 тонн с гектара.

    В настоящее время аграрии сеют семена свеклы на 10 гектарах. Хозяйственники сельского округа А.Калыбеков, получившие урожай ранней весной прошлого года, смогли реализовать свою продукцию в города Нур-Султан, Алматы, Караганда и экспортировать в Россию. Аграрии, уже получившие большой доход, в этом году также стараются уделить большое внимание вопросу экспорта.

    В этом сельском округе имеется 4632 гектара пашни. Известный по своим бахчевым культурам округ в прошлом году экспортировал около 200 тыс. тонн арбузов и дынь. И сейчас значительно увеличивают объем новой качественной сельхозпродукции.


    Теги:
    Сельское хозяйство Туркестанская область
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