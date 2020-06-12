Мактааральские аграрии экспортировали одну тысячу тонн арбузов

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Мактааральский район расположен в самой южной части страны. И для дехкан здесь очень благоприятные условия для занятия сельским хозяйством. С ранней весны крестьянские хозяйства уже реализовали на экспорт свой первый урожай из бахчевых культур. В частности, на сегодняшний день 1 тысяча тонн арбузов и 20 тонн дыни отправлено в страны СНГ. Об этом сообщил руководитель отдела сельского хозяйства Мактааральского района Галым Дуйсенбеков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

В регионе успешно реализуется поручение акима области Умирзака Шукеева по получению двух-трех урожаев с одной площади. Крестьянское хозяйство «Жорабек», расположенное в населенном пункте Жалын Жамбылского сельского округа, экспортирует раннюю продукцию в Беларусь. Глава крестьянского хозяйства Райымбек Калдыбаев посадил арбуза сорта «Долби», который дает плоды уже через 60 дней. Сегодня он планирует отправить 25 тонн продукции за рубеж. Теперь же на посевную площадь планирует посеять кормовые культуры, таким образом получить еще один урожай в этом году.

Стоит отметить, что в целом по району в этом году посажено 10 667,3 га бахчевых культур. Из них пленочные дыни составляют 3 535,7 га, дыни, посеянные на открытом грунте, - 5867,6 га.

В прошлом 2019 году в Мактааральском районе было произведено около 300 тысяч тонн бахчевых культур. Объем валовой продукции сельского хозяйства за 12 месяцев составил 44,9 миллиарда тенге.