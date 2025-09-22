РУ
    22:45, 21 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Макс Ферстаппен во второй раз одержал победу в гонке Гран-при Азербайджана «Формулы-1»

    В столице Азербайджана завершилась основная гонка этапа чемпионата мира «Формула-1» – Гран-при Азербайджана, передает собственный корреспондент агентства Kazinform. 

    Макс Ферстаппен во второй раз одержал победу в гонке Гран-при Азербайджана «Формулы-1»
    Фото: Formula 1

    Победителем стал пилот команды Red Bull – Макс Ферстаппен, продемонстрировавший уверенное вождение и стабильную скорость на протяжении всей дистанции.

    В напряженной гонке приняли участие 10 команд, каждая из которых выставила по два пилота. За два часа гонщикам предстояло преодолеть 51 круг по сложной городской трассе.

    Макс Ферстаппен во второй раз одержал победу в гонке Гран-при Азербайджана «Формулы-1»
    Фото: Азертадж

    Ферстаппен, стартовавший с поул-позиции благодаря лучшему результату в квалификации, уверенно удерживал лидерство с первых кругов. Второе место занял Джордж Рассел из команды Mercedes, а третьим к финишу пришел Карлос Сайнс, представляющий Williams.

    Гонка не обошлась без инцидентов. Болид пилота McLaren Оскара Пиастри на одном из поворотов врезался в ограждение, что привело к кратковременному выезду автомобиля безопасности. К счастью, сам гонщик не пострадал.

    Также сегодня завершилась и гонка «Формулы-2». Победу в ней одержал Джек Кроуфорд из команды DAMS, показавший отличную форму и техничную езду.

    Напомним, что Азербайджан с 2016 года является постоянным организатором одного из самых ярких этапов «Формулы-1». Первая гонка в Баку прошла под названием Гран-при Европы, и ее победителем стал Нико Росберг. В последующие годы трасса в Баку становилась местом триумфа для таких знаменитых пилотов, как Даниэль Риккардо, Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас, Серхио Перес, Макс Ферстаппен и Оскар Пиастри. 

    Ранее сообщалось, что в ходе квалификационных заездов «Формулы-1» произошла серия аварий, в результате чего сессия была временно приостановлена.

     

     

