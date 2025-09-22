Макс Ферстаппен во второй раз одержал победу в гонке Гран-при Азербайджана «Формулы-1»

Победителем стал пилот команды Red Bull – Макс Ферстаппен, продемонстрировавший уверенное вождение и стабильную скорость на протяжении всей дистанции.

В напряженной гонке приняли участие 10 команд, каждая из которых выставила по два пилота. За два часа гонщикам предстояло преодолеть 51 круг по сложной городской трассе.

Фото: Азертадж

Ферстаппен, стартовавший с поул-позиции благодаря лучшему результату в квалификации, уверенно удерживал лидерство с первых кругов. Второе место занял Джордж Рассел из команды Mercedes, а третьим к финишу пришел Карлос Сайнс, представляющий Williams.

Гонка не обошлась без инцидентов. Болид пилота McLaren Оскара Пиастри на одном из поворотов врезался в ограждение, что привело к кратковременному выезду автомобиля безопасности. К счастью, сам гонщик не пострадал.

Также сегодня завершилась и гонка «Формулы-2». Победу в ней одержал Джек Кроуфорд из команды DAMS, показавший отличную форму и техничную езду.

Напомним, что Азербайджан с 2016 года является постоянным организатором одного из самых ярких этапов «Формулы-1». Первая гонка в Баку прошла под названием Гран-при Европы, и ее победителем стал Нико Росберг. В последующие годы трасса в Баку становилась местом триумфа для таких знаменитых пилотов, как Даниэль Риккардо, Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас, Серхио Перес, Макс Ферстаппен и Оскар Пиастри.

Ранее сообщалось, что в ходе квалификационных заездов «Формулы-1» произошла серия аварий, в результате чего сессия была временно приостановлена.