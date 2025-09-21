Баку принимает Гран-при «Формулы-1»: аварии, победы и лучший круг от Норриса

Сегодня утром состоялся спринт Формулы-2, в котором приняли участие 11 команд. Победителем стал швед Дино Беганович из команды TGR. Лидером первого свободного заезда накануне был Алекс Данн, а по результатам квалификации – Джек Кроуфорд (DAMS).

В серии «Формулы-1» сегодня стартовал третий свободный заезд, в котором участвуют 10 команд. Пилоты преодолевали круги длиной шесть километров в течение одного часа. Лучший результат показал Ландо Норрис из команды «Макларен».

Сегодня также прошла квалификация «Формулы-1», которая была приостановлена из-за серии аварий, произошедших в ходе третьего сегмента.

Сначала болид Алекса Албона (Atlassian Williams Racing) врезался в барьер, после чего аналогичный инцидент произошел с пилотом McLaren Оскаром Пиастри, который разбил машину в третьем повороте, но не пострадал.

Позже в барьер врезался и Шарль Леклер (Ferrari), что лишило его шанса в пятый раз подряд выиграть квалификацию в Баку.

Красный флаг также был поднят после того, как Нико Хюлькенберг (Sauber) также разбил болид в четвертом повороте.

По итогам квалификации лучшее время показал гонщик команды Red Bull Макс Ферстаппен.

До завершения Гран-при Азербайджана остались еще несколько ключевых заездов, включая основной гоночный день.

Отметим, что Гран-при Азербайджана проводится в столице с 2016 года, а недавно договор о проведении этапа в Баку был продлен до 2030 года.

Ранее сообщалось, что столица Азербайджана принимает Гран-при «Формулы-1» 2025 года уже в девятый раз.