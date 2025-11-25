Макрон может вскоре объявить о добровольном призыве в армию

По данным источников французской газеты Le Figaro, рассматривается набор от 10 до 50 тыс. человек в год.

Добровольцы могут служить до 10 месяцев. При этом оплата будет в размере нескольких сотен евро.

Проект добровольной военной службы во Франции — обсуждается уже несколько месяцев.

— Франция должна оставаться сильной страной с мощной армией, но также и способностью к коллективному возрождению, — заявил глава Франции в субботу в кулуарах саммита G20 в Йоханнесбурге (ЮАР).

Франция отменила воинскую повинность в 1997 году, при президенте Жаке Шираке.

— Многие соседи в Европе находятся в процессе возрождения национальной службы, — заявил начальник штаба вооруженных сил генерал Фабьен Мандон в субботу в эфире телеканала France 5, отметив, что это один из «элементов, которые необходимо соблюдать в нашей стране».

Макрон представил идею добровольной службы 13 июля текущего года перед аудиторией высокопоставленных офицеров.

Вооруженные силы Франции насчитывают около 200 000 действующих военнослужащих и 47 000 резервистов, и ожидается, что к 2030 году их число увеличится до 210 000 и 80 000 человек соответственно.

Президент «Национального объединения» (RN), евродепутат Джордан Барделла заявил, что он «поддерживает» восстановление военной службы.

Патрик Каннер, председатель фракции социалистов в Сенате, остается более осторожным.

— Я очень осторожен в этом вопросе. Сегодня я верю в профессиональную армию. Если же молодые люди захотят посвятить себя стране, то, естественно, я за, — заявил он в воскресенье телеканалу France 3.

Ранее в рамках дискуссии в Национальном собрании, политические силы Франции решили отсрочить введение пенсионной реформы.