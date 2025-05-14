Макрон готов обсуждать размещение ядерного оружия в Европе

Президент Франции Эмманюэль Макрон готов «обсуждать» возможность размещения самолетов, несущих ядерное оружие, в странах ЕС. Об этом он объявил в эфире телеканала TF1 вечером во вторник, 13 мая.

— Мы готовы начать эти обсуждения, — сказал он.

Говоря о возможности размещения французского ядерного оружия в других странах, глава государства указал, что США аналогичным образом уже развернули «ядерный зонтик» над территорией Европы.

Условия для размещения французского ядерного оружия за рубежом

В то же время Макрон назвал условия для размещения в странах ЕС самолетов с французским ядерным оружием.

— Франция не будет платить за безопасность других, — подчеркнул он в этой связи.

Кроме того, ради расширения территории, защищенной в рамках стратегии ядерного сдерживания, в другие страны не должно быть переброшено оружие, в котором Франция нуждается для собственной защиты, добавил он.

И наконец, «окончательное решение (относительно размещения французского ядерного оружия в других странах) всегда будет оставаться за президентом Франции — верховным главнокомандующим», отметил французский лидер.

По данным Стокгольмского института исследования мира (SIPRI) на 2024 год, Франция обладает 290 из около 12 100 ядерных боеголовок в мире. Это делает страну четвертой по величине ядерной державой в мире, после России, США и Китая, констатирует агентство dpa. Как следует из публикации, Франция обладает четырьмя атомными подводными лодками, с которых запускаются ракеты с ядерными боеголовками с радиусом действия около 10 000 километров.

Кроме того, у страны есть около 50 крылатых ракет с ядерными боеголовками, которые могут быть запущены с истребителей Rafale.