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    14:03, 14 Май 2025 | GMT +5

    Макрон готов обсуждать размещение ядерного оружия в Европе

    Президент Франции заявил в телеэфире, что готов начать обсуждения на тему размещения в европейских странах самолетов с французским ядерным оружием, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

    Макрон
    Фото: Anadolu

    Президент Франции Эмманюэль Макрон готов «обсуждать» возможность размещения самолетов, несущих ядерное оружие, в странах ЕС. Об этом он объявил в эфире телеканала TF1 вечером во вторник, 13 мая.

    — Мы готовы начать эти обсуждения, — сказал он.

    Говоря о возможности размещения французского ядерного оружия в других странах, глава государства указал, что США аналогичным образом уже развернули «ядерный зонтик» над территорией Европы.

    Условия для размещения французского ядерного оружия за рубежом

    В то же время Макрон назвал условия для размещения в странах ЕС самолетов с французским ядерным оружием.

    — Франция не будет платить за безопасность других, — подчеркнул он в этой связи.

    Кроме того, ради расширения территории, защищенной в рамках стратегии ядерного сдерживания, в другие страны не должно быть переброшено оружие, в котором Франция нуждается для собственной защиты, добавил он.

    И наконец, «окончательное решение (относительно размещения французского ядерного оружия в других странах) всегда будет оставаться за президентом Франции — верховным главнокомандующим», отметил французский лидер.

    По данным Стокгольмского института исследования мира (SIPRI) на 2024 год, Франция обладает 290 из около 12 100 ядерных боеголовок в мире. Это делает страну четвертой по величине ядерной державой в мире, после России, США и Китая, констатирует агентство dpa. Как следует из публикации, Франция обладает четырьмя атомными подводными лодками, с которых запускаются ракеты с ядерными боеголовками с радиусом действия около 10 000 километров.

    Кроме того, у страны есть около 50 крылатых ракет с ядерными боеголовками, которые могут быть запущены с истребителей Rafale.

    Теги:
    Франция Европа Макрон Ядерное оружие
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
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