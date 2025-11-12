Магнитная буря планетарного масштаба началась на Земле
Средства мониторинга геомагнитной обстановки фиксируют очень сильную бурю уровня G4.66, что всего на треть балла ниже предельного значения G5, передает агентство Kazinform со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ РАН.
По словам ученых, это связано с приходом к Земле первого из трех ожидаемых в течение суток выбросов плазмы после серии мощных солнечных вспышек. Геомагнитная активность на Земле резко усилилась, достигнув уровня G4.7. Это один из самых высоких показателей за последние годы, свидетельствующий о сильнейшем воздействии солнечного ветра на магнитосферу планеты.
Изначально прогнозировалось, что ночью Земли достигнет лишь первый, самый слабый из трех выбросов солнечной плазмы. Основной пик воздействия ожидался позже, в середине суток. Однако наблюдаемая сейчас интенсивность указывает, что структура солнечного ветра оказалась сложнее, чем предполагалось.
Предположительно, мощный выброс, вызванный вчерашней вспышкой класса X5.1, самой сильной в текущем году, догнал и слил с собой более медленные плазменные облака, образовав единый сжатый фронт с аномально высокой плотностью и магнитной энергией.
Данные спутников, контролирующих солнечный ветер вблизи Земли, в последние часы поступают с ошибками. Несмотря на искажения, показатели указывают на крайне высокие значения плотности и температуры плазмы, а также рекордную индукцию магнитного поля.
При этом скорость солнечного ветра остается в пределах нормы, что позволяет предположить, что основной удар от выброса еще впереди. Ожидается, что в течение суток Землю достигнут еще два плазменных потока, один из которых может оказаться самым мощным за весь 25-й солнечный цикл.