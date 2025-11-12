Магнитная буря планетарного масштаба началась на Земле

По словам ученых, это связано с приходом к Земле первого из трех ожидаемых в течение суток выбросов плазмы после серии мощных солнечных вспышек. Геомагнитная активность на Земле резко усилилась, достигнув уровня G4.7. Это один из самых высоких показателей за последние годы, свидетельствующий о сильнейшем воздействии солнечного ветра на магнитосферу планеты.

Изначально прогнозировалось, что ночью Земли достигнет лишь первый, самый слабый из трех выбросов солнечной плазмы. Основной пик воздействия ожидался позже, в середине суток. Однако наблюдаемая сейчас интенсивность указывает, что структура солнечного ветра оказалась сложнее, чем предполагалось.

Предположительно, мощный выброс, вызванный вчерашней вспышкой класса X5.1, самой сильной в текущем году, догнал и слил с собой более медленные плазменные облака, образовав единый сжатый фронт с аномально высокой плотностью и магнитной энергией.

Данные спутников, контролирующих солнечный ветер вблизи Земли, в последние часы поступают с ошибками. Несмотря на искажения, показатели указывают на крайне высокие значения плотности и температуры плазмы, а также рекордную индукцию магнитного поля.

При этом скорость солнечного ветра остается в пределах нормы, что позволяет предположить, что основной удар от выброса еще впереди. Ожидается, что в течение суток Землю достигнут еще два плазменных потока, один из которых может оказаться самым мощным за весь 25-й солнечный цикл.