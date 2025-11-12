К Земле приближаются три выброса плазмы после мощных солнечных вспышек

По данным спутников, находящихся в 1,5 миллиона километров от Земли в точке Лагранжа L1 — области, где гравитационное воздействие Земли и Солнца уравновешивается, — через аппараты прошел первый фронт плазмы, выброшенной Солнцем 9 ноября после вспышки класса X1.7.

В течение ближайших суток к Земле должны подойти еще два выброса, причем каждый последующий, по прогнозам, будет сильнее предыдущего. Последний из них связан с мощнейшей вспышкой текущего года — X5.15, зарегистрированной 10 ноября.

Прогноз воздействия на Землю остается неопределенным и зависит от множества факторов: угла, под которым выбросы направлены к планете, распределения вещества и магнитных полей, а также возможности слияния отдельных облаков плазмы в единое образование.

— На данный момент наибольшее беспокойство вызывает третий выброс, для которого были измерены самые высокие скорости в текущем 25-м солнечном цикле и возможен исключительно сильный удар по магнитосфере Земли, — говорится в сообщении.

По расчетам, первое облако плазмы достигло Земли около 4 часов ночи по времени Астаны. Последующие удары ожидаются в течение дня, однако точное время и масштаб последствий пока остаются непредсказуемыми.

Напомним, ранее ученые предупреждали о сильных магнитных бурях 11 и 12 ноября.