Сильные магнитные бури ожидаются на Земле 11 и 12 ноября

По данным ученых, повторные расчеты показывают высокую вероятность геомагнитных бурь уровня G3–G4.

По характеру ожидаемое событие близко к ситуации, наблюдавшейся в начале ноября, когда прогнозировалась самая сильная буря года. Тогда плазменные облака лишь частично задели Землю, вызвав трехдневные возмущения уровней G2–G3, оказавшиеся слабее ожиданий. На этот раз прогнозируется более прямое воздействие, хотя центральная часть выбросов пройдет в 10–15 градусах от линии Земли, что несколько снизит силу удара по магнитосфере.

При этом вторая вспышка оказалась значительно мощнее и быстрее первой, из-за чего сохраняется неопределенность: успеет ли ее плазменное облако догнать предыдущее. Если это произойдет, Землю может достичь объединенный поток с особенно высокой плотностью и усиленным магнитным полем. По расчетам, между воздействиями двух выбросов все же сохранится интервал в несколько часов.

Первый удар ожидается вечером 11 ноября. Он может вызвать бури уровней G1–G2 и спровоцировать появление ярких полярных сияний в восточном полушарии. Второй, более мощный фронт достигнет планеты в ночь на 12 ноября или ранним утром, приведя к пику геомагнитных возмущений до уровней G3–G4.

В 2025 году бури категории G4 фиксировались лишь дважды — 1 января и 1 июня. Бури максимального, пятого уровня (G5) последний раз наблюдались в мае 2024 года и были признаны самыми сильными за два десятилетия. В отношении нынешнего события сценарий G5 считается маловероятным и возможен лишь в случае, если первый удар окажется значительно сильнее прогнозируемого.