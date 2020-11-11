Магистральный оросительный канал капитально ремонтируют в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В духовном центре страны идёт капитальный ремонт Туркестанского магистрального канала. Это та самая главная водная артерия, которая, в первую очередь, отвечает за озеленение территории областного центра и полив посевных площадей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Планируется забетонировать 59 км ирригационных каналов, чтобы древний город смог получить дополнительно 60 млн кубометров поливной воды.

Аким области Умирзак Шукеев посетил ряд объектов лично проконтролировал темп работ на данном объекте.

«Территория внутригородских зон отдыха также будет орошаться через Туркестанский магистральный канал. Кроме того, мы благоустроим 8 км территории города, построим зону отдыха и велодорожки. На сегодня уже забетонировано 14 километров канала. В результате только в этом году мы получили 11 млн кубометров поливной воды», - сказал Умирзак Естаевич.

Еще один важный проект в регионе - строительство водохранилища «Кенсай-Коскорган-2». Его вместимость в настоящее время составляет 18 млн кубометров, а в готовом виде высота плотины поднимется еще на 12 метров. В итоге его вместимость увеличится до 34 млн кубометров воды.

Для пополнения же магистрального Арыс-Туркестанского канала предусмотрен проект строительства машинного канала от реки Сырдарья. Это позволит сбрасывать в Туркестанский магистральный канал дополнительно 80 млн кубометров поливной воды в год. Уже разработали технико-экономическое обоснование проекта и передали на государственную экспертизу.

«Безусловно, реконструкция водных каналов улучшит экологическую ситуацию в Туркестане и будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса и туризма», - отметил Умирзак Шукеев.

Помимо орошения 15 тыс. гектаров пастбищ, будут развивать рыболовство. Только за последние два года за счет средств областного бюджета было отремонтировали 613 каналов протяженностью 243 км, восстановили 42 вертикальных скважин - всё это для того, чтобы улучшить водоснабжение 44,3 тыс. га земель. В тоже время, с учетом внедрения водосберегающих технологий, реализуется проект по созданию продовольственного пояса вокруг города Туркестана.