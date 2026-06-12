Магазин на случай конца света: Норвегия откроет 200 магазинов на случай ЧС

В Норвегии начали тестировать продуктовые магазины, способные работать даже в условиях чрезвычайных ситуаций национального масштаба, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Проект реализует норвежская ритейл-компания NorgesGruppen. Первый пилотный объект уже открылся в коммуне Фрогн к югу от Осло. В дальнейшем компания намерена создать по всей стране сеть из 150-200 таких точек.

Основная цель инициативы — обеспечить жителям доступ к товарам первой необходимости даже в случае серьезных кризисов, когда привычная инфраструктура окажется недоступной. Предполагается, что до ближайшего резервного магазина можно будет добраться на автомобиле практически из любого региона страны.

Торговые точки оснащаются автономными системами жизнеобеспечения: резервными генераторами, солнечными панелями, покрывающими до 80% потребности в электроэнергии, спутниковой связью, а также защищенными решениями для оплаты и оформления заказов. Благодаря этому магазины смогут продолжать работу даже при масштабных перебоях.

Инициативу поддержали и власти Норвегии. Фактически речь идет о новом подходе, при котором магазин становится не только местом покупок, но и частью системы национальной готовности к чрезвычайным ситуациям.

— Сейчас непростое время с точки зрения безопасности, и важно, что норвежский бизнес берет на себя дополнительную социальную ответственность. Вместе с опытом Финляндии это даст нам ценные уроки для дальнейшей работы по обеспечению продовольственного снабжения. Готовность к чрезвычайным ситуациям — общая задача, поэтому правительство и государственные органы должны поддерживать тесное сотрудничество с бизнесом, — приводятся слова министра торговли и промышленности Норвегии Сесилии Мирсет.

Сегодня NorgesGruppen управляет примерно 2 тыс продуктовых магазинов и располагает разветвленной сетью складов по всей стране. Это позволяет оперативно реагировать на серьезные чрезвычайные ситуации и максимально долго сохранять поставки товаров населению.

В компании подчеркивают, что такие магазины будут переводиться в специальный режим работы только в тех случаях, когда поддерживать обычную деятельность торговой сети станет невозможно.

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