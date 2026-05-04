В Норвегии найден крупнейший клад эпохи викингов — почти 3 000 серебряных монет

В Норвегии обнаружен крупнейший в истории страны монетный клад эпохи викингов. На поле рядом с Реной в регионе Эстердален археологи нашли почти 3 000 серебряных монет. Работы на месте продолжаются, сообщает Kazinform со ссылкой на музей культурной истории Университета Осло.

Большая часть находки — монеты английского и немецкого происхождения, встречаются также датские и норвежские экземпляры. Среди них — чеканка времен Кнута Великого, Этельреда II, Оттона III и Харальда Сурового. По словам профессора Свейна Гульбекка, клад датируется периодом с 980-х по 1040-е годы — временем, когда в денежном обращении Норвегии преобладала иностранная монета.

По оценке археологов, клад связан с масштабной добычей и переработкой железа, которые велись в этом районе с X по XIII век. Железо, получаемое из болотной руды, экспортировалось в Европу, а серебро, вероятно, накапливалось в результате этой торговли.

Раскопки ведут археологи региона Иннландет совместно с частными поисковиками, работающими с металлоискателями, при участии Культурно-исторического музея Осло и Государственного управления по охране культурного наследия. Место находки взято под охрану и закрыто для посещения — по норвежскому законодательству такие объекты автоматически получают статус памятника.

— Это находка исторического масштаба. То, что она относится к эпохе викингов, делает её особенно значимой, — заявил министр климата и окружающей среды Норвегии Андреас Бьелланн Эриксен.

Отдельно археологи отметили действия людей, обнаруживших клад.

— Особенно важно, как была сделана эта находка. Сэтре и Сёрли сразу сообщили о ней и действовали безупречно. Они полностью сотрудничали с нами и помогали корректно зафиксировать и сохранить все материалы, — отметила старший советник Май-Тове Смисет.

По ее словам, оба поисковика прошли обучение для работы с металлоискателями, организованное региональными властями. Такое взаимодействие, подчеркнула она, имеет ключевое значение для сохранения культурного наследия.