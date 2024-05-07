Магазин и донерную снесли в Алматы

В Алматы по решению суда под снос попали объекты общественного питания и магазин, передает корреспондент агентства Kazinform.

Управление градостроительного контроля в ходе внеплановой проверки установило, что пристройки к зданию, которое расположено по улице Туркебаева, д. 88, возведены за отсутствием разрешительных документов.

В отношении собственника (физлицо) приняты меры по статье 316 части 1, статьи 321, статье 323 КоАП РК, с выдачей предписания на устранение допущенных нарушений.

- 18 мая 2023 года подан иск на снос в СМЭС, который судом был удовлетворен. Позднее собственником была подана апелляционная жалоба, однако решение суда первой инстанции оставлено без изменения постановлением Алматинского городского суда от 17 октября 2023 года. Сегодня снос объекта завершился в присутствии судебных исполнителей, - отметили в управлении градостроительного контроля.

Ранее аким Алматы Ерболат Досаев поручил усилить контроль за незаконным строительством. В целом по результатам исковой деятельности по городу с прошлого года снесено 28 незаконных объектов, в числе которых бизнес-центры, рестораны, пристройки и автосервисы, а также крупные жилые комплексы, как «Мечта» и KHAN.