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    14:50, 22 Июнь 2025 | GMT +5

    МАГАТЭ созывает экстренное заседание после ударов США по Ирану

    Решение принято на фоне обострения ситуации вокруг ядерных объектов Ирана, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    МАГАТЭ
    Фото: x.com / @iaeaorg

    Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил о созыве экстренного заседания Совета управляющих МАГАТЭ, которое состоится в понедельник.

    Поводом стали удары США по ядерным объектам Ирана.

    Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило, что не зафиксировало повышения уровня радиации за пределами ключевых ядерных объектов Ирана после американских авиаударов.

    — После атак на три ядерных объекта в Иране агентство может подтвердить, что на данный момент не зафиксировано увеличения радиационного фона за пределами объектов, — говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице МАГАТЭ в соцсети X.

    Заявление прозвучало спустя несколько часов после слов президента США Дональда Трампа о том, что удары «полностью уничтожили» ядерные объекты Ирана в Фордо, Исфахане и Натанзе.

    В последние дни на фоне эскалации конфликта между Тегераном и Тель-Авивом деятельность МАГАТЭ и лично Рафаэля Гросси подверглась критике со стороны Ирана. Исламская республика обвинила агентство в «противоречивых заявлениях», якобы спровоцировавших начальную фазу израильской военной кампании.

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    Теги:
    Америка МАГАТЭ Иран Ядерное оружие США Атомная энергетика
    Арсен Утешев
    Арсен Утешев
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