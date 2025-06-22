МАГАТЭ созывает экстренное заседание после ударов США по Ирану

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил о созыве экстренного заседания Совета управляющих МАГАТЭ, которое состоится в понедельник.

Поводом стали удары США по ядерным объектам Ирана.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило, что не зафиксировало повышения уровня радиации за пределами ключевых ядерных объектов Ирана после американских авиаударов.

— После атак на три ядерных объекта в Иране агентство может подтвердить, что на данный момент не зафиксировано увеличения радиационного фона за пределами объектов, — говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице МАГАТЭ в соцсети X.

Following attacks on three nuclear sites in Iran — including Fordow — the IAEA can confirm that no increase in off-site radiation levels has been reported as of this time.

IAEA will provide further assessments on situation in Iran as more information becomes available. — IAEA — International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) June 22, 2025

Заявление прозвучало спустя несколько часов после слов президента США Дональда Трампа о том, что удары «полностью уничтожили» ядерные объекты Ирана в Фордо, Исфахане и Натанзе.

В последние дни на фоне эскалации конфликта между Тегераном и Тель-Авивом деятельность МАГАТЭ и лично Рафаэля Гросси подверглась критике со стороны Ирана. Исламская республика обвинила агентство в «противоречивых заявлениях», якобы спровоцировавших начальную фазу израильской военной кампании.

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