МАГАТЭ созывает экстренное заседание после ударов США по Ирану
Решение принято на фоне обострения ситуации вокруг ядерных объектов Ирана, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил о созыве экстренного заседания Совета управляющих МАГАТЭ, которое состоится в понедельник.
Поводом стали удары США по ядерным объектам Ирана.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило, что не зафиксировало повышения уровня радиации за пределами ключевых ядерных объектов Ирана после американских авиаударов.
— После атак на три ядерных объекта в Иране агентство может подтвердить, что на данный момент не зафиксировано увеличения радиационного фона за пределами объектов, — говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице МАГАТЭ в соцсети X.
Following attacks on three nuclear sites in Iran — including Fordow — the IAEA can confirm that no increase in off-site radiation levels has been reported as of this time.— IAEA — International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) June 22, 2025
IAEA will provide further assessments on situation in Iran as more information becomes available.
Заявление прозвучало спустя несколько часов после слов президента США Дональда Трампа о том, что удары «полностью уничтожили» ядерные объекты Ирана в Фордо, Исфахане и Натанзе.
В последние дни на фоне эскалации конфликта между Тегераном и Тель-Авивом деятельность МАГАТЭ и лично Рафаэля Гросси подверглась критике со стороны Ирана. Исламская республика обвинила агентство в «противоречивых заявлениях», якобы спровоцировавших начальную фазу израильской военной кампании.
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