Мадридцы поделились впечатлениями о жизни в Алматы

Программа была посвящена Казахстану, в частности городу Алматы. Авторы отметили Алматы как один из самых ярких и колоритных мегаполисов страны.

В выпуск вошли посещение Вознесенского собора, Зеленого базара и Академии футбольного клуба Atlético de Madrid. В программе отражена повседневная жизнь города, его культурное разнообразие и природные ландшафты, а герои проекта – мадридцы Мигель, Николас и Аврора – делятся личными впечатлениями о городе и его жителях.

Телепроект выходит на телеканале Telemadrid и знакомит зрителей с разными странами через истории испанцев, живущих и путешествующих за рубежом.

По данным акимата Алматы, по итогам 9 месяцев 2025 года количество туристов из Испании, посетивших Алматы, увеличилось на 37,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Ранее управление туризва Алматы назвало популярные места Алматы среди иностранных туристов. С начала 2025 года самым посещаемым местом в Алматы среди иностранных туристов стал горнолыжный курорт Shymbulak .



