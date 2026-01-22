РУ
    17:15, 22 Январь 2026

    Мадридцы поделились впечатлениями о жизни в Алматы

    Город Алматы показали в новом выпуске популярного испанского телепроекта «Мадридцы по всему миру» , передает корреспондент агентства Kazinform.  

    Алматы, туризм
    Фото: акимат Алматы

    Программа была посвящена Казахстану, в частности городу Алматы. Авторы отметили Алматы как один из самых ярких и колоритных мегаполисов страны.

    В выпуск вошли посещение Вознесенского собора, Зеленого базара и Академии футбольного клуба Atlético de Madrid. В программе отражена повседневная жизнь города, его культурное разнообразие и природные ландшафты, а герои проекта – мадридцы Мигель, Николас и Аврора – делятся личными впечатлениями о городе и его жителях.

    Телепроект выходит на телеканале Telemadrid и знакомит зрителей с разными странами через истории испанцев, живущих и путешествующих за рубежом.

    По данным акимата Алматы, по итогам 9 месяцев 2025 года количество туристов из Испании, посетивших Алматы, увеличилось на 37,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

    Ранее управление туризва Алматы назвало популярные места Алматы среди иностранных туристов. С начала 2025 года самым посещаемым местом в Алматы среди иностранных туристов стал горнолыжный курорт Shymbulak .

    Камшат Абдирайым
