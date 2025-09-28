РУ
    21:40, 27 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Мадридский «Реал» уступил в дерби перед вылетом в Алматы

    Мадридское дерби завершилось поражением «Реала» от «Атлетико» в матче 7-го тура чемпионата Испании, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: atleticodemadrid / instagram

    Встреча прошла на стадионе «Сивитас Метрополитано» и выдалась зрелищной. Уже на 14-й минуте хозяева открыли счет — Робен Ле Норманн точно пробил головой. «Реал» ответил быстро: на 25-й минуте Килиан Мбаппе восстановил равновесие, а вскоре Арда Гюлер вывел «сливочных» вперед — 2:1. Однако на исходе первого тайма Александр Сёрлот сравнял счет — 2:2.

    После перерыва инициативой завладели «матрасники». Сначала Хулиан Альварес реализовал пенальти (54-я минута), затем он же отличился с игры на 64-й. Финальную точку в матче поставил Антуан Гризманн, забив на 90+4-й минуте. Итог — 5:2 в пользу «Атлетико».

    Это поражение стало первым для «Реала» в новом сезоне. Несмотря на неудачу, команда Хаби Алонсо продолжает лидировать в таблице с 18 очками. На втором месте — «Барселона» (16 очков и матч в запасе). Если каталонцы завтра обыграют «Реал Сосьедад», они выйдут на первое место.

    Отметим, что уже 30 сентября мадридский «Реал» прибудет в Алматы, где проведет матч второго тура Лиги чемпионов против местного «Кайрата». 

    Ранее сообщалось о том, как центральный стадион Алматы активно готовят к этой важной встрече. 

    Еламан Турысбеков
