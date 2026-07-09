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    Мадира Жумакан и Акнур Турсынгали вышли в полуфинал чемпионата Азии U19 по боксу

    На проходящем в Джакарте (Индонезия) чемпионате Азии по боксу завершились четвертьфинальные поединки в возрастной категории U19, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

    Мадира Жумакан и Акнур Турсынгали вышли в полуфинал чемпионата Азии U19 по боксу
    Фото: НОК

    В дневной сессии состоялись четвертьфинальные поединки в возрастной категории U19.

    По итогам боев Мадира Жумакан (до 48 килограммов) одержала победу техническим нокаутом и вышла в полуфинал.

    Жадыра Калтай (до 51 килограмма) и Марал Толепберген (до 54 килограммов) завершили выступление на турнире.

    В вечерней сессии Акнур Турсынгали (до 57 килограммов) одержала победу в своем поединке. Теперь она поборется за выход в финал.

    Жасмин Абрамян (до 60 килограммов) и Алтынгуль Аймухан (до 75 килограммов) завершили выступление на турнире на стадии четвертьфинала.

    Отметим, что полуфинальные поединки в возрастной категории U19 состоятся 13 июля.

    Накануне в категории U23 состоялись четвертьфинальные поединки. По их итогам четыре представительницы сборной Казахстана вышли в полуфинал.

    Спорт спортсмены Казахстана Чемпионат Азии Бокс
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор