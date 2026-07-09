Мадира Жумакан и Акнур Турсынгали вышли в полуфинал чемпионата Азии U19 по боксу

На проходящем в Джакарте (Индонезия) чемпионате Азии по боксу завершились четвертьфинальные поединки в возрастной категории U19, передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

В дневной сессии состоялись четвертьфинальные поединки в возрастной категории U19.

По итогам боев Мадира Жумакан (до 48 килограммов) одержала победу техническим нокаутом и вышла в полуфинал.

Жадыра Калтай (до 51 килограмма) и Марал Толепберген (до 54 килограммов) завершили выступление на турнире.

В вечерней сессии Акнур Турсынгали (до 57 килограммов) одержала победу в своем поединке. Теперь она поборется за выход в финал.

Жасмин Абрамян (до 60 килограммов) и Алтынгуль Аймухан (до 75 килограммов) завершили выступление на турнире на стадии четвертьфинала.

Отметим, что полуфинальные поединки в возрастной категории U19 состоятся 13 июля.

Накануне в категории U23 состоялись четвертьфинальные поединки. По их итогам четыре представительницы сборной Казахстана вышли в полуфинал.