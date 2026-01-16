Мачадо передала Нобелевскую премию мира Трампу

— Для меня было большой честью сегодня встретиться с Марией Кориной Мачадо из Венесуэлы. Это выдающаяся женщина, пережившая многое. Мария передала мне свою Нобелевскую премию мира за проделанную мной работу. Прекрасный жест взаимного уважения. Спасибо, Мария, — написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Напомним, Мария Корина Мачадо ранее заявила, что хотела бы разделить полученную ею Нобелевскую премию мира с президентом США Дональдом Трампом.

Однако Нобелевский комитет заявил, что премия не подлежит передаче, так как после «оглашения лауреата Нобелевской премии ее нельзя отозвать, разделить или передать другим лицам».

Мария Корина Мачадо была удостоена Нобелевской премии мира за отстаивание демократии в Венесуэле. Церемония награждения прошла в Осло в декабре 2025 года, награду от имени Мачадо получила ее дочь Ана Корина Соса.