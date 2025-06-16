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    10:13, 16 Июнь 2025 | GMT +5

    Ущерб свыше 25 млн тенге: лжетурагент обманул 15 человек в Уральске

    В Уральске пресечено мошенническое действие лица, совершенное под видом оказания туристических услуг, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру ЗКО.

    Лжетурагента приговорили к лишению свободы в Уральске
    Фото: freepik.com

    Житель города Уральска, зарегистрировав свою мать в качестве индивидуального предпринимателя, организовал фиктивную туристическую деятельность. Создавая видимость легального бизнеса, он размещал рекламу в социальных сетях, заключал с клиентами официальные договоры, выдавал фискальные чеки и вел переписку через мессенджеры. Это формировало у граждан ложное доверие к его деятельности.

    Жертвами мошенника стали более 15 человек, общая сумма ущерба составила свыше 25 млн тенге.

    — Приговором Уральского городского суда злоумышленник признан виновным в совершении мошенничества в отношении двух и более лиц, в особо крупном размере. Он приговорён к 5 годам лишения свободы с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью в сфере туризма сроком на 7 лет, — говорится в сообщении ведомства.

    Ранее в Жамбылской области супруги обманули около 200 человек.

    Теги:
    Туризм Мошенничество Уральск ЗКО Регионы Казахстана Прокуратура Западно-Казахстанская область
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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