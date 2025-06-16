Ущерб свыше 25 млн тенге: лжетурагент обманул 15 человек в Уральске

Житель города Уральска, зарегистрировав свою мать в качестве индивидуального предпринимателя, организовал фиктивную туристическую деятельность. Создавая видимость легального бизнеса, он размещал рекламу в социальных сетях, заключал с клиентами официальные договоры, выдавал фискальные чеки и вел переписку через мессенджеры. Это формировало у граждан ложное доверие к его деятельности.

Жертвами мошенника стали более 15 человек, общая сумма ущерба составила свыше 25 млн тенге.

— Приговором Уральского городского суда злоумышленник признан виновным в совершении мошенничества в отношении двух и более лиц, в особо крупном размере. Он приговорён к 5 годам лишения свободы с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью в сфере туризма сроком на 7 лет, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Жамбылской области супруги обманули около 200 человек.