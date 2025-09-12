Лжеполицейские вымогали деньги у жителей Алматы

В ходе спецоперации у подозреваемых изъяты поддельные служебные удостоверения членов общественного объединения «Отряд содействия полиции», наручники и денежные средства. Злоумышленники представлялись сотрудниками наркополиции, угрожали привлечением к уголовной ответственности и требовали переводы и наличные деньги.

Все трое задержанных помещены в изолятор временного содержания. Судом в отношении них избрана мера пресечения в виде ареста. Возбуждено уголовное дело по статье 194 УК РК «Вымогательство».

— Это уже третий случай за год, когда мы задерживаем группы лиц, выдававших себя за полицейских. Подобные факты подрывают доверие общества, поэтому мы жестко пресекаем такие действия. Настоящие сотрудники полиции действуют исключительно в рамках закона. Призываю жителей Алматы: при малейших сомнениях в действиях людей, представляющихся полицейскими, незамедлительно звоните на пульт «102», — резюмировал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы Мурат Жумабаев.

Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности задержанных.

Ранее сообщалось, что в Шымкенте мошенники вымогают деньги за получение новых квартир.