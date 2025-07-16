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    14:52, 16 Июль 2025 | GMT +5

    Люди с инвалидностью в Газе сталкиваются с грубым нарушением прав

    Более 20 месяцев интенсивных боевых действий разрушили систему защиты для людей с инвалидностью и пожилых в Газе, передает агентство Kazinform.

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    Фото: aa.com.tr

    Согласно отчету сети неправительственных организаций Global Protection Cluster, 134 105 человек, включая более 40 500 детей, получили новые ранения, связанные с войной.

    По оценкам, у 25% возникла инвалидность, требующая неотложной и продолжительной реабилитации. Предполагается, что более 35 000 человек получили серьезные повреждения слуха в результате взрывов. Также каждый день десять детей теряют одну или обе ноги, говорится в заявлении Кластера в области защиты.

    Больницы, машины скорой помощи, а также медицинский и гуманитарный персонал систематически становятся мишенями атак: убито более 1580 работников сферы здравоохранения и 467 сотрудников гуманитарных организаций, отмечает Protection Cluster. Медицинская инфраструктура разрушена — только 47% больниц продолжают частично функционировать, что ведет к коллапсу медицинской системы и наносит населению как немедленный, так и долгосрочный ущерб.

    К тому же, серьезные ограничения доступа, включая затруднение передвижения, резко ограничили доступность медицинской помощи. Более 83% людей с инвалидностью в Газе лишились своих вспомогательных устройств, а 80% пожилых людей остро нуждаются в лекарствах или медицинских принадлежностях.

    Global Protection Cluster пишет, что на фоне гуманитарной катастрофы в Газе, где все население борется за выживание в условиях все более острой нехватки предметов первой необходимости, люди с инвалидностью, пожилые люди, а также их семьи и лица, ухаживающие за ними, сталкиваются с грубым нарушением их основных прав на безопасность, защиту и автономию.

    Напомним, по данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), с конца мая в Газе погибли как минимум 875 человек, пытавшихся получить гуманитарную помощь

    Теги:
    сектор Газа Ближний Восток Лица с инвалидностью Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке
    Мадина Гумарова
    Мадина Гумарова
    Автор
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