Любопытный сурок заглянул в фотоловушку в Иле-Алатауском нацпарке

Необычные кадры с сурками получили в Иле-Алатауском государственном национальном природном парке. Один из животных подошел к фотоловушке вплотную и заглянул прямо в объектив, передает агентство Kazinform.

Необычные кадры зафиксировала фотоловушка, установленная на территории Иле-Алатауского государственного национального природного парка.

Один из сурков подошел к камере совсем близко и словно решил рассмотреть ее поближе. В объектив попали и его сородичи, находившиеся неподалеку.

Фотоловушки позволяют специалистам наблюдать за дикими животными в естественной среде, не беспокоя их. С их помощью также получают данные о распространении животных и их активности.

Ранее фотоловушка в Западно-Алтайском государственном природном заповеднике зафиксировала крупного обитателя леса — бурого медведя, на территории Наурзумского государственного природного заповедника в фотоловушку попали дикий кабан с детенышами и рысь.