Луна помешает наблюдению звездопада в ночь на 22 апреля

Луна, близкая к полнолунию, будет засвечивать ночное небо, что помешает наблюдению в ночь с 21 на 22 апреля пика метеорного потока Лириды, история которого насчитывает более 2,5 тысячи лет. Об этом в пресс-службе Московского планетария, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

Метеорный поток Лириды действует с 15 по 29 апреля.

— Каждый год в конце апреля Земля проходит сквозь шлейф пыли, который образовал за века хвост кометы C/1861 G1 Тэтчер. Пылевые частицы и более крупные включения кометного хвоста входят в атмосферу нашей планеты на высотах 100-120 км со скоростью около 49 км/с и красиво сгорают. Эти вспышки света мы и видим в качестве метеоров. Лириды — это один из самых старых наблюдаемых и ежегодно действующих метеорных потоков, — уточнили в планетарии, отметив, что первое упоминание о звездопаде относится к 687 году до нашей эры.

Благоприятными для наблюдения считаются условия, при которых Луна не засвечивает небо, а радиант потока (область вылета метеоров), поднимается достаточно высоко над горизонтом.