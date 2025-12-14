РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    03:00, 14 Декабрь 2025 | GMT +5

    Свыше 120 политзаключенных освобождены в Беларуси по просьбе Трампа

    В Беларуси помилованы 123 человека, ранее осужденные по различным статьям. Соответствующее решение принял президент Александр Лукашенко, передает агентство Kazinform со ссылкой на БЕЛТА.

    Лукашенко освободил свыше 120 политзаключенных в Беларуси
    Фото: пресс-служба президента Беларуси

    По информации пресс-службы главы государства, помилование состоялось в рамках договоренностей с президентом США Дональдом Трампом и по его обращению.

    Решение принято на фоне отмены санкций в отношении калийной отрасли Беларуси, введенных администрацией предыдущего президента США Джо Байдена, а также в связи с начавшимся процессом пересмотра других ограничительных мер.

    В пресс-службе уточнили, что помилованные были осуждены в соответствии с белорусским законодательством за преступления различной направленности, включая шпионаж, террористическую и экстремистскую деятельность.

    Среди освобожденных — граждане ряда государств, в том числе Великобритании, США, Литвы, Украины, Латвии, Австралии и Японии.

    Решение также было принято с учетом обращений зарубежных лидеров и исходя из гуманитарных соображений, общечеловеческих и семейных ценностей. По заявлению властей, этот шаг направлен на развитие отношений с партнерскими странами и содействие стабилизации ситуации в Европе.

    С учетом предыдущих решений, принятых в конце ноября, общее число помилованных за последнее время достигло 156 человек.

    Ранее сообщалось, что Казахстан и Беларусь подписали ряд двусторонних документов.

    Теги:
    Заключенные Александр Лукашенко Мировые новости Беларусь
    Жанар Альжанова
    Жанар Альжанова
    Автор
    Сейчас читают