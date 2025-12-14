Свыше 120 политзаключенных освобождены в Беларуси по просьбе Трампа

По информации пресс-службы главы государства, помилование состоялось в рамках договоренностей с президентом США Дональдом Трампом и по его обращению.

Решение принято на фоне отмены санкций в отношении калийной отрасли Беларуси, введенных администрацией предыдущего президента США Джо Байдена, а также в связи с начавшимся процессом пересмотра других ограничительных мер.

В пресс-службе уточнили, что помилованные были осуждены в соответствии с белорусским законодательством за преступления различной направленности, включая шпионаж, террористическую и экстремистскую деятельность.

Среди освобожденных — граждане ряда государств, в том числе Великобритании, США, Литвы, Украины, Латвии, Австралии и Японии.

Решение также было принято с учетом обращений зарубежных лидеров и исходя из гуманитарных соображений, общечеловеческих и семейных ценностей. По заявлению властей, этот шаг направлен на развитие отношений с партнерскими странами и содействие стабилизации ситуации в Европе.

С учетом предыдущих решений, принятых в конце ноября, общее число помилованных за последнее время достигло 156 человек.

