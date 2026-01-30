Лучший футболист Беларуси покинул «Кайрат»

Громыко перешел в «Кайрат» летом 2024 года из кызылординского «Кайсара» и помог команде завоевать золотые медали чемпионата Казахстана.



Новый сезон Громыко начал ярко — с победы над «Актобе» в матче за Суперкубок Казахстана, отметившись голом и результативной передачей. По ходу чемпионата Валерий был одним из ключевых игроков команды, регулярно отмечался результативными действиями, а также вместе с «Кайратом» вышел в общий этап Лиги чемпионов УЕФА.



За полтора года в составе «Кайрата» Валерий Громыко провел 57 матчей, забил 7 мячей и отдал 15 результативных передач.



В 2025 году Громыко был признан лучшим футболистом Беларуси. Ранее он также отметился голом в ворота сборной Казахстана в товарищеском матче.





