    04:33, 30 Январь 2026 | GMT +5

    Лучший футболист Беларуси покинул «Кайрат»

    Алматинский футбольный клуб «Кайрат» сообщил о завершении сотрудничества с полузащитником сборной Беларуси Валерием Громыко в связи с истечением срока контракта, передает агентство Kazinform.

    Громыко перешел в «Кайрат» летом 2024 года из кызылординского «Кайсара» и помог команде завоевать золотые медали чемпионата Казахстана. 

    Новый сезон Громыко начал ярко — с победы над «Актобе» в матче за Суперкубок Казахстана, отметившись голом и результативной передачей. По ходу чемпионата Валерий был одним из ключевых игроков команды, регулярно отмечался результативными действиями, а также вместе с «Кайратом» вышел в общий этап Лиги чемпионов УЕФА.

    За полтора года в составе «Кайрата» Валерий Громыко провел 57 матчей, забил 7 мячей и отдал 15 результативных передач.

    В 2025 году Громыко был признан лучшим футболистом Беларуси. Ранее он также отметился голом в ворота сборной Казахстана в товарищеском матче.



