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    09:16, 09 Июль 2025 | GMT +5

    Лучший педагог Казахстана получит почти 4 млн тенге

    В Казахстане стартовал республиканский конкурс «Лучший педагог», направленный на поддержку учителей. Победителям конкурса предусмотрена государственная награда в размере 1000 МРП (3, 9 млн тенге), передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство просвещения. 

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    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    В рамках конкурса учитывается вклад учителя в развитие сферы образования, эффективность его работы и профессиональное мастерство. В конкурсе могут принять участие педагоги организаций дошкольного, среднего, технического и профессионального образования.

    Конкурс состоит из трёх этапов:

    • районный, городской уровень (8-25 июля);
    • областной уровень (28 июля — 15 августа);
    • республиканский уровень (18 августа — 18 сентября).

    По итогам первых двух этапов педагоги, набравшие наивысшие баллы, перейдут на республиканский уровень. Заявки на участие в конкурсе, регистрация, подача конкурсной документации, оценка осуществляются на веб-портале uzdikustaz-nobd.edu.kz.

    Республиканский конкурс «Лучший педагог» — традиционный конкурс, который проводится с 2012 года. На сегодня выявлено более 700 педагогов, которым присвоено звание «Лучший педагог», а претендовать на звание могут учителя, работающие в организациях образования и имеющие на момент подачи документов не менее пяти лет непрерывного педагогического стажа.

    Ранее мы писали, как переехавшая в Казахстан девушка стала учителем казахского языка в ВКО.

    Теги:
    Конкурс Образование Учителя Педагоги школа
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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