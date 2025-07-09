Лучший педагог Казахстана получит почти 4 млн тенге

Лучший педагог Казахстана получит почти 4 млн тенге
В Казахстане стартовал республиканский конкурс «Лучший педагог», направленный на поддержку учителей. Победителям конкурса предусмотрена государственная награда в размере 1000 МРП (3, 9 млн тенге), передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство просвещения.
В рамках конкурса учитывается вклад учителя в развитие сферы образования, эффективность его работы и профессиональное мастерство. В конкурсе могут принять участие педагоги организаций дошкольного, среднего, технического и профессионального образования.
Конкурс состоит из трёх этапов:
- районный, городской уровень (8-25 июля);
- областной уровень (28 июля — 15 августа);
- республиканский уровень (18 августа — 18 сентября).
По итогам первых двух этапов педагоги, набравшие наивысшие баллы, перейдут на республиканский уровень. Заявки на участие в конкурсе, регистрация, подача конкурсной документации, оценка осуществляются на веб-портале uzdikustaz-nobd.edu.kz.
Республиканский конкурс «Лучший педагог» — традиционный конкурс, который проводится с 2012 года. На сегодня выявлено более 700 педагогов, которым присвоено звание «Лучший педагог», а претендовать на звание могут учителя, работающие в организациях образования и имеющие на момент подачи документов не менее пяти лет непрерывного педагогического стажа.
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