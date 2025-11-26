РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    14:44, 26 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Лучшие учителя Астаны станут участниками нового проекта

    В Астане запускают проект «Үздік ұстаз» направленный на укрепление престижа педагогической профессии, передает Kazinform со ссылкой на «Методический центр» акимата города. 

    учитель
    Фото: Рустем Айтхожин / Kazinform

    Современные исследования в области педагогики и социологии подтверждают, что высокий статус педагога напрямую влияет на качество образования, вовлеченность и доверие общества к образовательной системе. Признание заслуг педагогов и их активное присутствие в медиапространстве способствует распространению инновационных практик, укреплению профессионального сообщества и формированию устойчивого общественного диалога о роли образования. Учитель является стратегическим ресурсом общества, формируя поколение, которое определяет будущее науки, культуры и экономики страны. Цель проекта - популяризация статуса учителя, повышение общественного уважения к педагогической профессии и создание научно-методической платформы для обмена опытом, внедрения инноваций и укрепления профессиональной мотивации педагогов, - отметили в центре. 

    Проект «Үздік ұстаз» объединяет лучшие практики и истории педагогов столицы, создавая научно-методическую платформу для обмена опытом и внедрения инноваций. Планируется выпускать статьи и интервью, подкасты с педагогами, где они делятся методологическими инновациями и инструментами. 

    Центр приглашает телеканалы и медиапартнеров к сотрудничеству для подготовки совместных репортажей и телепередач о героях проекта, интервью и ток-шоу с участием учителей, организации прямых эфиров и онлайн-дискуссий. 

    Как говорится в сообщении, ожидаемые результаты проекта имеют многоплановый характер. В том числе, создание базы успешных кейсов для дальнейших исследований, усиление присутствия педагогического сообщества в информационном пространстве, формирование устойчивого дискурса о значении образования и расширение каналов коммуникации между школами, обществом и государственными структурами. 

    Напомним, ранее сообщалось, что в новый 2025–2026 учебный год в Казахстане приняли на работу более 10 тысяч молодых педагогов. 

    Диана Калманбаева
