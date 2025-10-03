10 тысяч молодых педагогов трудоустроено в новом учебном году в Казахстане

— Рост интереса молодежи к профессии учителя обеспечивается благодаря комплексным мерам, реализуемым при поддержке Президента Касым-Жомарта Токаева. За последние пять лет стипендия студентов педагогических специальностей увеличилась в два раза и с начала нового учебного года составляет 84 тысячи тенге, — говорится в сообщении.

Если в 2004–2005 учебном году педагогические специальности выбрали около 1 800 обладателей знака «Алтын белгі», то в этом году в профессию пришли более 2 тысяч лучших выпускников. Это составляет почти 23% от общего числа обладателей «Алтын белгі» 2025 года.

В министерстве отмечают, что для поддержки начинающих специалистов разработаны специальные программы и методические материалы для педагогов-наставников. Важную роль в привлечении кадров в сельские регионы продолжает играть программа «С дипломом в село».

— Повышение квалификации учителей, укрепление их статуса в обществе и формирование качественной образовательной среды остаются ключевыми направлениями государственной политики в сфере образования, — подчеркивают в ведомстве.

Напомним, накануне Президент Казахстана вручил государственные награды педагогам за значительный вклад в сферу образования и особые заслуги перед Республикой Казахстан.