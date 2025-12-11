РУ
телерадиокомплекс президента РК
    20:10, 10 Декабрь 2025 | GMT +5

    Лучшие таможенные посты 2025 года назвали в Казахстане

    Комитет государственных доходов Министерства финансов РК подвел итоги ежегодной акции «Лучший таможенный пост», передает агентство Kazinform.

    Фото: Комитет государственных доходов Министерства финансов РК

    При отборе учитывались ключевые показатели работы постов: соблюдение сроков таможенного контроля, среднее время оформления деклараций, динамика средней таможенной стоимости и другие параметры, отражающие качество, прозрачность и результативность деятельности.

    Победителями 2025 года стали:

    • Лучший авиационный таможенный пост — «Жетысу»;
    • Лучший железнодорожный таможенный пост — «Алтынколь»;
    • Лучший автомобильный таможенный пост — «Алакөл»;
    • Лучший внутренний таможенный пост — «ЦТО Өскемен».
    Фото: Комитет государственных доходов Министерства финансов РК

    Эти номинации отражают специфику различных направлений таможенного администрирования и стимулируют дальнейшее повышение качества работы в каждом из них.

    Помимо основных категорий, КГД вручил специальные номинации — за цифровые инициативы, инновационные подходы, сервисные решения и вклад в социально значимые проекты. Отмечены как целые коллективы, так и отдельные сотрудники, проявившие себя в профессиональной деятельности. 

    Фото: Комитет государственных доходов Министерства финансов РК

    Особое признание получили специалисты таможенных постов «Темір-Баба» и «Нұр жолы» за значимый вклад в обеспечение экономической безопасности — пресечение незаконного вывоза подакцизной продукции, редких металлов и культурных ценностей.

    Также отмечены внутренние таможенные посты, вносящие вклад в формирование положительного имиджа органов госдоходов, и специализированный пост «Актобе» — за активное развитие международного сотрудничества в рамках ЕАЭС.

    Отдельная номинация была посвящена сотрудницам таможенных органов — «Женщины — гордость таможни», где признаны многолетний профессионализм и значимый личный вклад.

    В 2025 году за счет применяемых мер Комитетом госдоходов, количество оформленных деклараций на товары увеличилось на 10%, грузопоток – на 13%, транзит – на 22%. Совокупные таможенные платежи и налоги выросли на 566 млрд тенге. Пропускная способность внешних границ увеличена в 2,5 раза, а общий поток автотранспорта через пункты пропуска вырос еще на 18%. Среднее время прохождения автотранспорта снижено с 9 часов до 30 минут.

    Жанара Мухамедиярова
    Автор
