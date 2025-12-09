На 566 млрд тенге увеличились поступления таможенных платежей в этом году в Казахстане

По его словам, завершается переход на единую платформу Keden, которая заменит три действующие системы и обеспечит автоматизацию ключевых процедур. Внедрены 16 модулей из 20, включая таможенный транзит, интегрированный контроль и предварительное информирование.

Основные итоги на сегодняшний день:

автоматический выпуск значительной части транзитных деклараций;

сокращение времени оформления: транзит — с 30 до 10 минут, контейнерный поезд — с 3 часов до 30 минут;

интеграция всех смежных служб по принципу «одного окна»;

электронная очередь упорядочена: исключены некорректные бронирования, усилен контроль по VIN-кодам, выделены отдельные слоты — для скоропортящихся товаров, опасных грузов, животных, а также для казахстанского экспорта;

перевод сервисов на четыре языка и интеграция с международным мессенджером «WeChat»;

развитие цифрового взаимодействия с Китаем и Узбекистаном, включая взаимное признание снимков ИДК и элементы «бесшовного транзита»;

внедрение искусственного интеллекта для автоматического анализа ИДК и выявления несоответствий.

Эти меры обеспечивают повышение прозрачности, снижение рисков ручного вмешательства и ускоряют процессы оформления.

Вместе с тем, завершается модернизация девяти пунктов пропуска:

введены в эксплуатацию 4: два на границе с Китаем и два на границе с Узбекистаном;

на этой неделе будут запущены «Казыгурт» и «Темир-баба», 25 декабря — пункты пропуска «Тажен», «Майкапчагай», «Бахты»;

дополнительно реконструируется пропускной пункт «Жибек Жолы» на казахстанско-узбекской границе. Ожидаемое увеличение пропускной способности до 70 тыс. человек и 2 тыс. машин в сутки.

— Проводимая работа обеспечивает прямой фискальный эффект: поступления таможенных платежей за 11 месяцев т.г. увеличились на 566 млрд тенге с ростом на 16% к аналогичному периоду прошлого года, — сообщил Мади Такиев.

Кроме того, министр отметил, что перенос логистических операций в транспортно-логистические центры (ТЛЦ) и склады временного хранения (СВХ) сократил время прохождения транспорта через пункт пропуска с 9 часов до 30 минут.

Сегодня Три ТЛЦ работают на границе с Китаем. Открыт СВХ для крупногабаритного транспорта возле «Нур Жолы». Новые объекты заработали на «Б. Конысбаева» и «Бахты».

Планируется открытие двух новых СВХ на «Атамекене» и «Казыгурте». Также совместно с частными инвесторами уже запустили на границе с Китаем три автохаба.