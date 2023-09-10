Лучшие места для рыбалки в Туркестанской области

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Более сотни водоёмов расположены на территории Туркестанской области. В реках и озёрах, каналах и водохранилищах региона обитает около двух десятков видов рыб – от 200-граммовых карасей до гигантских сомов, весом до 100 килограммов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Рыбное место

Бесспорным лидером у любителей рыбной ловили Туркестанской области на протяжении уже нескольких десятилетий остается Шардаринское водохранилище – самый крупный водоем региона и третий по площади в стране. При максимальном заполнении площадь его зеркала составляет 7,8 квадратных километра, максимальный объем – 5,7 млн. кубометров. Помимо прямого предназначения – орошения сельхозугодий и выработки электроэнергии на построенной здесь же ГЭС, на водохранилище ведется промысловый лов рыбы, которая перерабатывается на местных предприятиях. Всё, что не выловят промысловые суда, достается рыбакам-любителям.

«На Шардаринском водохранилище, которое питается водами рек Сырдарья и Келес, четыре промысловых участка. И самая большая добыча рыбы, как промышленная, так и любительская, ведется там. Теплый климат, удобное побережье и богатый рыбой водоем делает это место привлекательным для всех любителей рыбной ловли. Все четыре участка находятся в аренде у местных природопользователей. Они платят налоги, они же решают, какое количество рыбы может быть выловлено на том или ином участке рыбаками-любителями. Стоимость разовых путёвок – от 2 000 до 5000 тенге», - поделился руководитель отдела Арало-Сырдарьинской межобластной бассейновой инспекции Шакен Боранбай.

Сазан и толстолобик, лещ и амур, сом и щука, а также жерех, чухонь, плотва, шемая, карась обычный и горбатый – таков не полный перечень ихтиофауны Шардаринского водохранилища. Благодаря богатой кормовой базе шардаринская рыба хорошо набирает в весе и в целом, отличается хорошими вкусовыми качествами. И несмотря на то, что от Шымкента до водохранилища без малого 250 километров, любители рыбалки называют Шардару бесспорным лидером. К слову, порыбачить сюда приезжают не только жители региона и Шымкента, но рыбаки соседней Жамбылской области, а также из Узбекистана. Здесь же время от времени устраиваются соревнования по рыбной ловле среди любителей.

«Река Сырдарья – еще одно популярное место у рыбаков. Здесь для рыбной ловли также определено 4 участка. Первый – в 500 метрах от Шардаринской ГЭС, остальные три – далее по течению. Рыба здесь та же, что и на Шардаре, с той лишь разницей, что в водохранилище она более жирная, чем та, что поймана в водах стремительной Сырдарьи. Но, в общем, тоже вкусная, поэтому на Сырдарье тоже всегда много рыбаков. Ловить рыбу на водоёмах области можно круглый год, за исключением того времени, когда она идет на нерест, а именно с 1 апреля по 21 мая. Самыми ценными по вкусовым качествам породами рыбы в регионе считается сазан, толстолобик и судак. В реке Келес водится краснокнижный туркестанский усач. Популяция его в последние годы резко уменьшилась, поэтому ловить его запрещено», - добавил Шакен Боранбай.

Еще одно рыбное место, которое не обходят вниманием любители рыбной ловли – Коксарайский конррегулятор. Расположенный в 160 километров от Сырдарьи, он строился для защиты от наводнений населенных пунктов, находящихся в русле Сырдарьи. Здесь определены два участка для рыбной ловли, которые также закреплены за частными природопользователями.

Всего в Туркестанской области зарегистрировано 104 водоема местного значения, которые закреплены за 88 природопользователями. Товарным рыбоводством в регионе занимаются 146 субъектов предпринимательства. Кроме того, часть водоемов, в том числе и находящиеся относительно близко от Шымкента Бадамское и Тогузское водохранилища, в данный момент находятся в резерве. Ловить рыбу в них можно, но не более пяти килограммов за выезд.

Рыбак - рыбаку

Известный шымкенсткий адвокат Даурен Момбаев – рыбак с 20-летним стажем. Объездив область вдоль и поперек, любитель рыбной ловли подтверждает лидерство Шардаринского водохранилища.

«Это действительно лучшее место для рыбалки у нас в области. Как правило, там всегда можно рассчитывать на хороший улов. Да и поимка трофеев – рыбы свыше трех килограммов весом, на Шардаре не редкость. Поэтому, все, кто любит рыбную ловлю, едут в первую очередь сюда. Здесь, конечно, тоже места надо знать. Я, например, не рекомендую выбирать в качестве места для рыбной ловли илистые берега. Там большие заросли и как следствие много комаров и гнуса. Обычно мы с ребятами обмениваемся информацией в нашей группе в Instagram «13-й кордон». Рассказываем друг другу куда рыба пришла, откуда ушла, на что ловится в тот или иной сезон. Бывает время когда рыба ловится на креветку, а в другое время - на кукурузу. Подсказываем друг другу, какие крючки применять, какие снасти и т.д», - поделился Даурен Момбаев.

Любит рыбак со стажем и Сырдарью

«У Шардаринской ГЭС много рыбы. С дамбы вода в реку сливается, и рыба хорошо идет. Судака на блесну одного за другим можно вылавливать. В этом месте мы за сутки 3000 тенге платим, но оно, конечно, того стоит. Бывает с друзьями до 50 килограммов увозим с рыбалки. Хорошее место у Коксарайсткого контррегулятора. Здесь по весне хищник идет – жерех, судак. В небольших озерах, которые образовались вдоль магистрального оросительного канала, можно ловить змей-голову. Тоже очень хорошая рыба, которую, кроме прочего, используют для приготовления котлет и даже бешбармака», - добавил опытный рыбак.

По информации акимата Туркестанской области, до конца года в регионе будет выращено 6646 тонн рыбы. К 2030 же году производство товарной рыбы в регионе будет доведено до 20 тыс. тонн.