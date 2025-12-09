Лучшие компании Казахстана наградили в Алматы

Победители были определены в девяти номинациях, включая вклад в благополучие и комфорт сотрудников, вклад в благотворительность и поддержку инклюзии, а также личное влияние и вдохновение предпринимателей.

Фото: Yandex Qazaqstan

— Яндекс Go для бизнеса стремится поддерживать людей, которые стоят за бизнесом — предпринимателей, управленцев, команду. Мы видим, как сложно строить бизнес, особенно в условиях постоянных перемен. И потому считаем важным отмечать тех, кто, несмотря ни на что, двигается вперед. Мы сами учимся у нашего бизнеса и гордимся тем, что можем быть частью его пути, — отмечает Тимур Шалекенов, руководитель Yandex Qazaqstan.

Сервис Яндекс Go для бизнеса уже 6 лет работает на рынке Казахстана, предоставляя бизнесу услуги корпоративного такси и доставки, а в следующем году планирует запуск корпоративного питания. В числе преимуществ сервиса — простой документооборот, индивидуальные условия, персональные менеджеры и круглосуточная поддержка.

Фото: Yandex Qazaqstan

— Наш сервис — для тех, кто реально заботится о своих сотрудниках: думает об их безопасности и комфорте. Кроме того, наши решения помогают систематизировать и автоматизировать внутренние процессы. Это и есть современный подход к устойчивому и технологичному бизнесу, — отметил Тимур Шалекенов.

Победителями премии «Легенды бизнеса — 2025» стали:

Легенда деловых маршрутов — за наибольшее количество корпоративных поездок в сервисе Яндекс Go: Huawei Technologies Kazakhstan

Легенда ночи — за активные поездки в вечернее и ночное время: The Caspian International Restaurants Company

Легенда логистики — за выдающиеся результаты корпоративной доставки: Centras Brands

Легенда заботы — за вклад в благополучие и комфорт сотрудников: Эфес Казахстан

Легенда без границ — за расширение географии поездок: ГК Tele2 5G Altel 5G

Амбассадор бизнеса — за личное влияние и вдохновение предпринимателей: Арман Юсупов

Эко-легенда года — за максимальное количество поездок на электромобилях: Promenade

Социальная легенда — за вклад в благотворительность и поддержку инклюзии: Общество детей-инвалидов г. Астана

Главная номинация «Легенда года» — за комплексный вклад в развитие бизнеса, инновации и лидерство: ГК BCC.kz — Асхат Суйнишев, управляющий директор.

Как отметили члены жюри премии, Асхат Суйнишев стал настоящим символом устойчивого бизнеса — человека, который показывает пример системного, инновационного и ответственного подхода.