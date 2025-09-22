Лучшие бригады скорой помощи определили в Казахстане

На протяжении трёх дней участники демонстрировали навыки оказания экстренной помощи в условиях, максимально приближенных к реальным: от сердечно-лёгочной реанимации взрослых и детей до доврачебной помощи при травмах, ведения новорождённых и оказания первой помощи при акушерских осложнениях.

Фото: Минздрав РК

По итогам соревнований места распределились следующим образом:

1 место – Жамбылская область

2 место – область Абай

3 место – город Астана

Фото: Минздрав РК

Среди зарубежных команд победителями стали:

1 место – Беларусь

2 место – Россия

3 место – Азербайджан

Специальные номинации получили:

«Үздік командалық жұмыс» – Павлодарская область

«Жеңіске деген жігері үшін» – область Улытау

Фото: Минздрав РК

В отдельных категориях лучшими признаны:

PALS: Шымкент (1 место), Туркестанская область (2 место), Костанайская область (3 место)

NRP: Актюбинская область (1 место), Западно-Казахстанская область (2 место), Алматинская область (3 место)

PHTLS: Атырауская область (1 место), Акмолинская область (2 место), ВКО (3 место)

ACLS: город Кызылорда (1 место), Жетысуская область (2 место), Карагандинская область (3 место)

Триаж: Северо-Казахстанская область (1 место), Мангистауская область (2 место), город Алматы (3 место)

Организаторы – Национальный координационный центр экстренной медицины и Ассоциация скорой медицинской помощи РК – отметили, что чемпионат стал не только профессиональным состязанием, но и важной площадкой для обмена опытом.

Ранее мы сообщали о том, как в Казахстане повышают эффективность скорой помощи.