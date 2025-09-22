Лучшие бригады скорой помощи определили в Казахстане
В Актау завершился республиканский чемпионат бригад скорой медицинской помощи, который собрал команды из всех 20 регионов Казахстана, а также представителей России, Беларуси и Азербайджана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.
На протяжении трёх дней участники демонстрировали навыки оказания экстренной помощи в условиях, максимально приближенных к реальным: от сердечно-лёгочной реанимации взрослых и детей до доврачебной помощи при травмах, ведения новорождённых и оказания первой помощи при акушерских осложнениях.
По итогам соревнований места распределились следующим образом:
1 место – Жамбылская область
2 место – область Абай
3 место – город Астана
Среди зарубежных команд победителями стали:
1 место – Беларусь
2 место – Россия
3 место – Азербайджан
Специальные номинации получили:
«Үздік командалық жұмыс» – Павлодарская область
«Жеңіске деген жігері үшін» – область Улытау
В отдельных категориях лучшими признаны:
PALS: Шымкент (1 место), Туркестанская область (2 место), Костанайская область (3 место)
NRP: Актюбинская область (1 место), Западно-Казахстанская область (2 место), Алматинская область (3 место)
PHTLS: Атырауская область (1 место), Акмолинская область (2 место), ВКО (3 место)
ACLS: город Кызылорда (1 место), Жетысуская область (2 место), Карагандинская область (3 место)
Триаж: Северо-Казахстанская область (1 место), Мангистауская область (2 место), город Алматы (3 место)
Организаторы – Национальный координационный центр экстренной медицины и Ассоциация скорой медицинской помощи РК – отметили, что чемпионат стал не только профессиональным состязанием, но и важной площадкой для обмена опытом.
