    07:22, 22 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Лучшие бригады скорой помощи определили в Казахстане

    В Актау завершился республиканский чемпионат бригад скорой медицинской помощи, который собрал команды из всех 20 регионов Казахстана, а также представителей России, Беларуси и Азербайджана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

    Лучшие бригады скорой помощи определили в Казахстане
    Фото: Министерство здравоохранения РК

    На протяжении трёх дней участники демонстрировали навыки оказания экстренной помощи в условиях, максимально приближенных к реальным: от сердечно-лёгочной реанимации взрослых и детей до доврачебной помощи при травмах, ведения новорождённых и оказания первой помощи при акушерских осложнениях.

    Лучшие бригады скорой помощи определили в Казахстане
    Фото: Минздрав РК

    По итогам соревнований места распределились следующим образом:

     1 место – Жамбылская область
     2 место – область Абай
     3 место – город Астана

    Лучшие бригады скорой помощи определили в Казахстане
    Фото: Минздрав РК

    Среди зарубежных команд победителями стали:
    1 место – Беларусь
    2 место – Россия
    3 место – Азербайджан

    Специальные номинации получили:
     «Үздік командалық жұмыс» – Павлодарская область
    «Жеңіске деген жігері үшін» – область Улытау

    Лучшие бригады скорой помощи определили в Казахстане
    Фото: Минздрав РК

    В отдельных категориях лучшими признаны:
    PALS: Шымкент (1 место), Туркестанская область (2 место), Костанайская область (3 место)

    NRP: Актюбинская область (1 место), Западно-Казахстанская область (2 место), Алматинская область (3 место)

    PHTLS: Атырауская область (1 место), Акмолинская область (2 место), ВКО (3 место)

    ACLS: город Кызылорда (1 место), Жетысуская область (2 место), Карагандинская область (3 место)

    Триаж: Северо-Казахстанская область (1 место), Мангистауская область (2 место), город Алматы (3 место)

    Организаторы – Национальный координационный центр экстренной медицины и Ассоциация скорой медицинской помощи РК – отметили, что чемпионат стал не только профессиональным состязанием, но и важной площадкой для обмена опытом.

    Ранее мы сообщали о том, как в Казахстане повышают эффективность скорой помощи.

     

    Теги:
    Здравоохранение Актау Скорая помощь Минздрав РК Мангистауская область
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
