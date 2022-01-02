Лучшее видео Айсултана Сеитова, мировое признание Данияра Алшинова – итоги года отечественного кино

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Уходящий год запомнится знаменательными, значительными успехами казахстанской кинематографии. Отечественные актеры и режиссеры действительно производят фурор, становятся победителями мировых конкурсов, что дает толчок дальнейшему развитию казахстанского кино, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Плод совместного творчества двух казахстанцев - режиссера Айсултана Сеитова и рэпера Масло Черного Тмина получил награду канадской платформы BooooooomTV Awards 2020 в категории «Лучшее музыкальное видео года».

Высоко оценили совместную работу казахстанцев организаторы конкурса.

«Интересно не только видеть контент из части мира, незнакомой нам, но и совместную работу этого творческого дуэта, которая действительно является чем-то особенным. В частности, «Неизвестный мир» сочетает в себе потрясающие художественные образы с незабываемым чувством серьезности», - говорится на официальном сайте платформы», - отмечается на официальном сайте платформы.

Не боятся экспериментировать представители отечественной кинематографии. Еще в начале года без продюсеров и бюджета создали криминальную драму энтузиасты в Нур-Султане. Режиссером криминальной драмы кинокомпании AKMOLA MEDIA выступил актер столичного Государственного академического русского драмтеатра им. М. Горького Сергей Маштаков, оператором-постановщиком – Юлиан Савицкий, автором идеи – Вадим Жусунбеков. За год в You Tube фильм набрал почти 800 тысяч просмотров, что очень похвально для картины, снятой без продюсеров и бюджета.

Не утихает интерес к отечественным историческим фильмам. Сразу три картины были представлены зрителям Турции и Китая. Права дистрибуции исторических фильмов «Алмазный меч» (2017) и «Золотой трон» (2019), а также двух сезонов исторического сериала «Казахское ханство» режиссера Рустема Абдрашова приобрели компании из Турции («Duru Filmcilik») и Китая («Magic Fair»).

По праву «Народным любимцем» можно назвать известного казахстанского актера Данияра Алшинова, который заставляет биться чаще сердца отечественных и зарубежных зрителей.

Данияр Алшинов получил награду в номинации «Лучший драматический актер» за фильм «Бой Атбая» на международном конкурсе IMDb в Нью-Йорке. Как отметил актер, съемки фильма «Бой Атбая» начались два года назад. Фильм описывает жизнь одновременно яркого и отталкивающего героя.

Чуть позже актер поделился еще одной радостной вестью. Вместе с известной актрисой Самал Еслямовой они снимутся во французском сериале INFINITI. Как отмечается, съемки, начавшиеся 1 марта, пройдут в Казахстане, Украине и Франции. Режиссер - Тьерри Пуро.

Казахстанский актер Толепберген Байсакалов назван лучшим актером на кинофестивале в Лос-Анджелесе. Он получил приз «Лучшая мужская роль» на кинофестивале Asian World film festival за работу в картине «Огонь» режиссера Айжан Касымбек.

Казахстанский актер Еркебулан Дайыров стал лучшим азиатским актером на кинофестивале World Film festival в Каннах. Награду он получил за роль в фильме «Подсолнух» режиссера Эли Гильман. Картина рассказывает историю семьи, в которой 14-летний подросток, страдающий интернет-зависимостью, пытается решить проблемы взрослых.

Самал Еслямова стала лучшей актрисой 2019 года по версии российской премии «Ника». Напомним читателям, что Самал Еслямова в мае 2018 года впервые в истории казахстанского кинематографа была признана лучшей актрисой 71-го Каннского кинофестиваля. Высокую награду актриса получила за главную роль в картине «Айка» режиссера Сергея Дворцевого.

Что касается новых успехов художественного фильма Адильхана Ержанова «Жёлтая кошка», картина вошла в программу 45-го Гонконгского международного кинофестиваля. Также фильм был номинирован на престижную российскую кинопремию «Ника» в категории «Лучший фильм стран СНГ, Балтии и Грузии».