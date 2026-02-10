Лучшее промо к сериалу: казахстанцам показали награды GEMA Asia Awards за Qara Bekire

Проект рассказывает о Каспии, браконьерстве и драме двух братьев, оказавшихся по разные стороны закона. Это первая казахстанская экшн-драма такого масштаба, снятая полностью на берегах и в водах Каспийского моря.

— Наконец, из США прибыли награды Gemma Asia Awards, которые Unico Play получил за продвижение сериала Qara Bekire. Две статуэтки — золото за Best Integrated Marketing и серебро за постер сериала Qara Bekire. Для нашей команды это не просто физическое прибытие наград, но и точка, когда международное признание становится частью локальной истории, — отметили в компании.

Gemma Asia Awards считается одной из ключевых мировых премий в сфере маркетинга развлекательного контента и является преемником Pro Max Awards с более чем 65-летней историей. В конкурсе традиционно участвуют крупнейшие студии и стриминговые платформы, включая Netflix, Sony и Warner Bros. Премия отмечает лучшие креативные решения в продвижении проектов со всего мира.

Напомним, в начале осени 2025 года жители крупных городов Казахстана увидели билборды в рамках продвижения «Qara Bekire»: «Черная икра! Попробуй бесплатно!» с QR-кодами, ведущими на загадочный «чёрный сайт» — промостраницу сериала «Qara Bekire», мощной драмы о Каспийском море и экологии. На момент запуска QR с наружной рекламой просканировали более 5 тысяч пользователей.

Кампания стала одной из ключевых активностей в период запуска онлайн-кинотеатра. Она помогла вывести Unico Play на № 1 App Store и № 4 Google Play в Казахстане за первые 10 дней релиза, а «Qara Bekire» стал самым обсуждаемым сериалом сентября.