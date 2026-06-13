Лучник Даулеткельды Жанбырбай стал 13-м на этапе Кубка мира в Турции

Казахстанские лучники завершили выступление в индивидуальных соревнованиях на этапе Кубка мира в Анталье (Нидерланды), передает Kazinform со ссылкой на НОК.

В стрельбе из классического лука Даулеткельды Жанбырбай стал 13-м. Медина Мурат в итоговом протоколе расположилась на 43-й строчке, Ильфат Абдуллин финишировал 57-м, Александра Землянова — 70-й, Самира Жумагулова — 73-й, Дастан Каримов — 74-м, Иван Берча — 75-м, Диана Турсынбек — 81-й.

Лучший результат в стрельбе из блочного лука показала Диана Юнусова. Спортсменка заняла 17-е место. Дильмухамет Муса завершил ЭКМ 23-м, Виктория Лян — 27-й, Адель Жексенбинова — 41-й, Роксана Юнусова — 48-й, Акбарали Карабаев стал 55-м, Андрей Тютюн — 56-м, Бунед Мирзаметов — 57-м.

Добавим, что ранее Виктория Лян и Акбарали Карабаев в соревнованиях по стрельбе из блочного лука среди смешанных команд заняли шестое место.

Также в командных соревнованиях по стрельбе из блочного лука Виктория Лян, Диана Юнусова и Адель Жексенбинова стали седьмыми, а Акбарали Карабаев, Муса Дильмухамет и Андрей Тютюн финишировали десятыми.

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