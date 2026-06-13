Игрок «Астаны» помог Боснии забить в дебютном матче на ЧМ-2026

Боснийский полузащитник столичной «Астаны» Иван Башич вышел в стартовом составе сборной Боснии и Герцеговины в матче чемпионата мира-2026 против команды Канады, передает Kazinform со ссылкой на Telegram-канал «Спорт Шредингера» .

Игрок КПЛ принял участие в первом голе своей команды: Башич подал угловой, после которого Йово Лукич открыл счет в матче.

Башич был заменен на 62-й минуте встречи.

Матч группы завершился вничью — 1:1. На 21-й минуте счет открыл Йово Лукич, на 78-й минуте Кайл Ларин сравнял результат.

Это первая ничья на чемпионате мира-2026.

Для сборной Канады этот результат стал историческим: команда впервые в своей истории не проиграла матч на чемпионате мира. Канадцы ранее выступали на ЧМ-1986 и ЧМ-2022.

Сборная Боснии и Герцеговины проводит второй чемпионат мира в своей истории. На ЧМ-2014 команда одержала победу над Ираном и уступила Аргентине и Нигерии.

В этой же группе выступают сборные Катара и Швейцарии, их матч состоится 14 июня в 00:00.

В 06:00 стартует матч США — Парагвай, в котором дебютирует еще одна хозяйка турнира.

Как сообщалось ранее, 24-летний полузащитник «Астаны» Иван Башич стал первым действующим футболистом Казахстанской Премьер-Лиги, сыгравшим на чемпионате мира.