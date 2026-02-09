LRT заработает для астанчан в этом году после испытаний

Кроме того, формируется тарифное меню LRT, о котором дополнительно будет сообщено ближе к вводу.

- После завершения испытаний система LRT будет введена в эксплуатацию в текущем году, обеспечив столице полностью автоматизированный и беспилотный транспорт нового поколения. Общая протяженность LRT – 22,4 км. Линия включает 18 станций. Маршрут проложен по ключевым улицам и районам столицы. Он стартует от международного аэропорта, проходит по проспекту Кабанбай батыра, минует кольцо «Астана Жулдызы», Назарбаев Университет и Ботанический сад. Далее линия поворачивает на улицу Сыганак, проходит мимо многофункционального комплекса «Абу Даби Плаза», Дома министерств, пересекает мост Арыс и улицу Калдаякова, проходя рядом с Национальным музеем. Конечная точка – вокзал «Нурлы Жол», – ответили в акимате города Астаны.

Известно также, что в рамках разработки технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации второй очереди проекта LRT, по улице Ч. Айтматова проводятся инженерно-геологические изыскания для определения состава и свойств грунтов.

Вместе с тем, в столице ведется развитие системы выделенных полос для общественного транспорта (Bus Lane), что позволяет сократить время в пути на 10–15% и снизить общую загруженность улично-дорожной сети.

- На сегодняшний день в городе насчитывается 1 341 улица общей протяженностью 1 091 км. Таким образом, на 43 улицах имеется возможность внедрения Bus Lane. В настоящее время выделенные полосы действуют на 31 участке общей протяженностью 140 км, - сообщили в акимате.

Кроме того, подвижной состав общественного транспорта обновляется на ежегодной основе. В 2023 году приобретено 400 автобусов, в 2024 году - 305 автобусов, в 2025 году - 422 автобуса. Параллельно ведется работа по открытию новых направлений, а также увеличению количества автобусов на действующих маршрутах в целях повышения доступности и качества транспортного обслуживания населения.

Ранее сообщали, что в Астане приступили к подготовке второй очереди LRT.