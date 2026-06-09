LRT, дороги и школы: для чего в Алматы изымают частные земельные участки

В последние годы в Алматы заметно активизировалась работа по принудительному изъятию частных земельных участков для государственных нужд, передает корреспондент агентства Kazinform.

Крупнейший мегаполис страны продолжает расти: увеличивается численность населения, растет количество автомобилей. В таких условиях городская инфраструктура также нуждается в постоянном развитии. Однако одной из главных проблем Алматы, как и любого крупного мегаполиса, остается дефицит свободных земель.

Поэтому в соответствии со статьей 84 Земельного кодекса РК город изымает земельные участки, находящиеся в частной собственности.

Согласно пункту 2 статьи 84 Земельного кодекса, принудительное изъятие земельных участков допускается в следующих случаях:

— международные обязательства, вытекающие из международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан;

— предоставление земель для нужд обороны и национальной безопасности, особо охраняемых природных территорий, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения, создание и функционирование специальных экономических зон;

— разработка месторождения полезных ископаемых;

— строительство (реконструкция) автомобильных и железных дорог, строительство (реконструкция) аэропортов, аэродромов, объектов аэронавигации и авиатехнических центров, объектов железнодорожного транспорта, мостов, метрополитенов и объектов общего пользования населенных пунктов;

— исполнение генеральных планов населенных пунктов в части строительства государственных социальных объектов (государственных общеобразовательных школ и дошкольных организаций, больниц и поликлиник).

Рассмотрим основные проекты, для которых в Алматы изымаются земельные участки.

Общественные пространства и транспортная инфраструктура

Согласно постановлению акимата от 30 июля 2025 года № 3/470-1105, в Бостандыкском районе планируется изъятие 34 земельных участков. Участки расположены к северу от улицы Жандосова и к востоку от улицы Вахтангова будет изъято 34 земельных участка. Здесь планируется благоустройство и озеленение территории.

Завершить все работы и процедуры изъятия планируется до конца 2028 года. Участки будут переданы на баланс аппарата акима Бостандыкского района.

Постановлением акимата от 6 октября 2025 года № 4/675-1246 начато изъятие 18 земельных участков в Наурызбайском районе для строительства парковочного пространства, разворотной площадки и автобусного парка. В частности начато изъятие двух участков по улице Акселеу Сейдимбека в микрорайоне Курамыс. Земля площадью 0,0641 и 0,0740 гектара принадлежит частным собственникам. На их месте планируется строительство парковочного пространства к строящимся социальным объектам.

Согласно постановлению от 22 октября 2025 года, для расширения территории школы № 193 в микрорайоне Кемел государству возвращаются 20 земельных участков. После выкупа они будут переданы городскому управлению образования.

Также постановлением № 4/675-1293 от 22 октября 2025 года начато изъятие 7 участков в микрорайоне Шугыла для строительства автобусного парка. Также принято решение о принудительном отчуждении трех земельных участков по адресу проспект Рыскулова, 76 для расширения существующего автобусного парка. После завершения выкупа участки будут переданы управлению городской мобильности.

Одним из крупнейших проектов является строительство вокзала Алматы-3. Согласно постановлению акимата Алматы № 1/1-257 от 2 марта 2026 года, для строительства вокзала Алматы-3 на перегоне Бурундай — Аксенгир в Алатауском районе будут изъяты 52 земельных участка для государственных нужд. Срок принудительного изъятия установлен до 31 декабря 2028 года.

Управление земельных отношений Алматы в установленном законодательством порядке выплатит владельцам компенсацию. После приобретения участки будут переданы на баланс управления развития дорожной инфраструктуры города.

Также акимат города принял решение об изъятии 4 участков в Алматы для строительства канатных дорог. Согласно документу, планируется изъять четыре земельных участка, расположенных на улице Алма-Тау в Медеуском районе для реализации проекта Алматинского горного кластера. Инициатором выступило управление туризма города Алматы.

Еще один стратегически важный проект — строительство линии LRT. Для его реализации планируется изъятие 270 земельных участков на территории Жетысуского, Алмалинского, Ауэзовского и Алатауского районов. Соответствующее постановление опубликовано 26 марта 2026 года. Срок принудительного изъятия установлен до 31 декабря 2028 года.

Строительство и продление улиц

Одной из главных причин изъятия земельных участков для государственных нужд в Алматы являются работы по продлению улиц.

Сейчас по всему городу изымаются земельные участки для строительства следующих улиц:

— продление проспекта Рыскулова — 220 участков;

— продление улицы Муканова — 211 участков;

— продление улицы до Толе би — 264 участка;

— продление улицы Тлендиева — 467 участков;

— продление улицы Хмельницкого — 97 участков.

Также стало известно, что для продления проспекта Райымбека до Восточной объездной автомобильной дороги (ВОАД) изымут 54 участка в Алматы.

Принудительное изъятие участков будет проводиться до 31 декабря 2028 года.

Также акимат сообщил об изъятии еще 143 земельных участка для пробивки улицы Хмельницкого, проспекта Райымбека и реконструкции Талгарского тракта.

В рамках документа:

— семь земельных участков в Медеуском и Турксибском районах отчуждаются для пробивки улицы Богдана Хмельницкого — от микрорайона Кайрат до Талгарского тракта. Завершить работы планируется до 31 декабря 2027 года;

— 103 участка в Жетысуском и Медеуском районах будут изъяты для продления проспекта Райымбека — от улицы Жетысуйской до Восточной объездной автомобильной дороги. Срок реализации — до конца 2028 года;

— Еще 33 участка в Медеуском районе попадут под реконструкцию Талгарского тракта — от улицы Халиуллина до границы города. Работы завершат к 31 декабря 2027 года.

Недавно акимат Алматы утвердил постановление о начале принудительного отчуждения земельных участков для государственных нужд. Под принудительное отчуждение подпадают 197 земельных участков и объектов недвижимости в микрорайоне Кайрат Турксибского района Алматы. Изъятие проводится в рамках развития инфраструктуры города — для строительства подъездной дороги к полицентру «Восточные ворота» до улицы Бухтарминская. Завершить процесс планируется до 31 декабря 2028 года.