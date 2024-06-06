Запланированная реинтродукция лошади Пржевальского успешно стартовала в Казахстане. Три лошади из первоначально заявленных 8 уже прибыли в город Аркалык, поставка остальных животных ожидается 6 июня. Корреспондент агентства Kazinform побеседовала со специалистам отдела животного мира и охотничьего хозяйства РГУ «Костанайской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира» о состоянии лошадей и планах в целом.

Как рассказал главный специалист отдела животного мира и охотничьего хозяйства РГУ «Костанайской областной территориальной инспекции лестного хозяйства и животного мира» Рустам Бидибаев, животные полет перенесли хорошо. На данный момент они находятся в корале, где проходят адаптацию. Состояние лошадей отличное.

Завтра планируется привезти еще 5 особей, которые по техническим причинам не были доставлены со всеми вместе. Всего планируется, что в Амангельдинский и Жангельдинский районы будет реинтродуцировано 40 особей этих редких животных.

В настоящее время лошади Пржевальского имеются в зоопарках Казахстана. Всего их порядка семи, они размещены в Алматинском, Шымкентском и Карагандинском зоопарках.

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Лошадь Пржевальского (Equus przewalskii Poljakov, 1881 — прим. ред.) относится к роду Лошади Equus семейству Лошадиных Equidae отряда непарнокопытных Perissodactyla класса млекопитающих. Этот вид был найден в 1879 году в Джунгарии — труднодоступном районе Монголии и Китая — выдающимся путешественником Николаем Михайловичем Пржевальским и описан в 1881 году хранителем отделения млекопитающих Императорского зоологического музея магистром зоологии Иваном Поляковым. Некоторое время ее считали предком домашней лошади, но генетические исследования показали ошибочность такого утверждения. У лошади Пржевальского в клетках 66 хромосом, а у домашних лошадей — 64.

Фото: отдел животного мира и охотничьего хозяйства РГУ «Костанайской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира»

Лошадь Пржевальского занесена в Красный список МСОП (IUCN) с категорией «Угрожаемый» и в Приложение I Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES). Последний ареал обитания была Монголия (встречались там до 1970 года). Сейчас же животные разводятся зоопарках и зоопитомниках, центрах разведения и реинтродуцирована на ряде участков в нескольких странах.

В прошлом, вид обитал на территории азиатских степей от Казахстана до предгорий Тянь-Шаня и Монгольского Алтая, а также занимал значительную часть территории нынешнего Казахстана, будучи одним из подвидов тогда широко распространенной дикой лошади.

Среди причин исчезновения лошади Пржевальского называют отстрел в 40-х годах, суровые зимы и хозяйственное использование пастбищ и водопоев. Но специалисты называют главную причину — человеческий фактор. Люди просто начали выселять вид в пустыню из степей. По этой причине, например, в Казахстане дикие лошади исчезли на целое столетие — раньше, чем куланы.

Для сохранения вида лошадей стали отлавливать для поставки их в зоопарки Европы. Больше половины отловленных животных погибали в дороге, поэтому вскоре зоопарки стали покупать лошадей, рожденных в неволе: это было намного дешевле, чем засылать агентов в Монголию и оплачивать перевозку. Всего, начиная 1899 по 1903 годы из Монголии в Европу было вывезено 52 чистокровные лошади Пржевальского и 2 гибрида с домашними лошадьми.

В итоге, было получено около сотни жеребят, но репродукция диких лошадей начала угасать к концу 30-х годов прошлого века и почти все лошади, содержавшиеся в неволе, вымерли. Причинами смерти стали непригодность условий городских зоопарков для вольных лошадей, несовпадение коммерческих задач зоопарков и целей сохранения многообразия генофонда лошадей.

Лошади, от которых пошло современное поголовье, сохранились лишь в Пражском (Чехия) и Геллабруновском (Германия) зоопарках.

По данным Международной племенной книги, в настоящий момент численность вида составляет более 1500 особей, ежегодный прирост популяции оценивается в 10-12%.

Как отметили в отделе, стратегия сохранения лошади Пржевальского заключается в выведении их на полувольное содержание и реинтродукции вида в пределы его исторического ареала. Так, первый проект по созданию вольной популяции лошадей Пржевальского в Казахстане был запущен в 2003 году национальным парком «Алтын-Эмель» на своей территории совместно с Мюнхенским и Алматинским зоопарками, Институтом зоологии МОН РК.

Особенности вида

По своим характеристикам, лошадь Пржевальского достаточно сильная, хоть и небольшого роста. Они спокойно переносят перепады температур: морозы до -30°…-50° С, жару свыше 50°С, дожди, бури. «Изюминкой» является наличие вдоль нижнего края челюстей светлых, негустых волос, образующих так называемые «бакенбарды», или «подвесы», характерные именно для лошадей Пржевальского. Особенно явно они проявляются зимой и достигают в длину 10 см. «Бакенбарды» есть и у самцов, и у самок.

Что касается окраски, то нынешняя классификация окраски характеризуется двумя типами. Первый тип — светлый. Туловище бледно-коричневое (темно-желтое) блеклое, большие светлые «подпалины» на груди спереди и сзади передних конечностей, на ляжках, в пахах, белые живот, оконечность морды и область вокруг глаз.

Второй тип — темный. Туловище темно-кирпичного цвета, однотонное. На нем уже нет явного разграничения светлых и темных областей окраски, лишь в пахах и на животе намечается небольшое посветление. Ремень, грива и хвост черные, оконечность морды и область вокруг глаз темные, ноги черные до запястных и заплюсневых суставов.

Группы лошадей Пржевальского очень подвижны и постоянно перемещаются, не задерживаясь долго на одном месте, в поисках участков с подходящими пастбищами. Благодаря огромному разнообразию биотопов и наличию большого количества водопоев лошади могут совершать лишь небольшие сезонные перекочевки. Длина таких кочевок в середине прошлого века не превышала 150-200 километров по прямой.

Почему была выбрана Костанайская область?

Когда первоначально встал вопрос о расселении лошадей, то идеальным местом была предложена территория Капчагайского государственного заповедно-охотничьего хозяйства (ГОЗХ), в настоящее время — государственный национальный природный парк (ГНПП) «Алтын- Эмель» (Алматинская область — прим. ред.). Еще тогда, предполагалось в 90-е годы сформировать там первую экспериментальную вольную группу лошадей. Исходное поголовье планировали получить в заповеднике Аскания-Нова (Украина). Вторым подходящим местом учеными был предложен Манракский степной заповедник, который планировалось создать на базе Тарбагатайского заказника. Но, после получения рекомендаций Международного союза охраны природы, куда входят такие критерии как наличие охраны, труднодоступность территории для браконьерства, соответствие физико-географическим условиям, пастбищно-водопойным и защитным условиям, а также стабильная санитарно-эпидемиологическая обстановка, доступность территории для регулярного контроля и оперативного реагирования были определены следующие территории. Это ГПР «Алтын Дала» (Костанайская область), ГНПП «Алтын-Эмель» (Алматинская область) и горы Карабас (Тарбагатайский ГНПП, ВКО) — для полувольного содержания, а также Северное Призайсанье (ВКО).

При этом две первые территории практически идеально подходят для реинтродукции. Потому что к примеру территория в Тарбагатайском ГНПП нуждается в проработке деталей и специальной подготовке участка, а участок Северное Призайсанье нуждается в дополнительных обследованиях.

Была определена начальная точка для реинтродукции лошади Пржевальского — у реки Улы Жыланшык между резерватом «Алтын Дала» и охотхозяйством Алтыбай («Улы Жыланшык»). Точка «Улы Жыланшык» находится в Жангельдинский районе Костанайской области.

Каких лошадей отбирают для реинтродукции

Несколько важных критериев были учтены при отборе лошадей. В первую очередь это крепкое здоровье, полностью вакцинированные и упитанные по телосложению. Внешние признаки: наличие характерных для лошади — это короткая стоячая грива без челки, хвост, покрытый в верхней части коротким волосом, а в нижней — длинным, наличие каштанов на передних ногах, масть преимущественно саврасая или гнедо-саврасая, наличие «ремня» вдоль спины, возможно наличие темных плечевых пятен («крыльев»), окрас запястных и скакательных суставов черный или светло-серый с земброидностью. Для реинтродукции должны использоваться ЛП как светлой, так и темной разновидностью окраски.

Планы на будущее

Отмечено, что при достаточном финансировании, успешном ходе работ и без случаев массовой гибели лошадей (джут и т. п.), к 2029 году поголовье может составить до 150-200 лошадей. Этого будет достаточно для достаточной устойчивости группировок и дальнейшего развития программы уже без использования завозов лошадей из-за рубежа, что значительно удешевит стоимость работ.

Фото: отдел животного мира и охотничьего хозяйства РГУ «Костанайской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира»

Напомним, в Казахстане стартовал проект по увеличению популяции лошади Пржевальского в Казахстане. Кроме того наименование «Лошади Пржевальского» дополнено древними казахскими названиями «Керкулан», «Кертагы».