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    18:18, 20 Май 2024 | GMT +6

    Казахское название дали лошади Пржевальского

    Казахское название дали лошади Пржевальского
    Фото: pixabay

    Наименование «Лошади Пржевальского» дополнено древними казахскими названиями «Керкулан», «Кертагы». Такое решение принято на совещании, организованном Комитетом лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.   

    В совещании приняли участие Институт зоологии, Институт истории и этнологии имени Шокана Уалиханова, Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, Институт языкознания имени Ахмета Байтурсынова, Казахстанская Ассоциация сохранения биоразнообразия.

    По итогам совещания было принято решение о внесении изменений в соответствующие документы с казахским наименованием «Лошадь Пржевальского» - «Керкулан», через запятую – «Кертагы».

    Напомним, проект по увеличению популяции лошади Пржевальского в Казахстане начнется в июне 2024 года. Соответствующий меморандум был подписан еще в апреле прошлого года на бизнес-форуме «Казахстан – Чехия» между Комитетом лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов и зоопарком Праги. 

    Теги:
    Туризм Культура лошадь Пржевальского Природа Минэкологии и природных ресурсов Животные
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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