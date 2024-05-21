Казахское название дали лошади Пржевальского

Наименование «Лошади Пржевальского» дополнено древними казахскими названиями «Керкулан», «Кертагы». Такое решение принято на совещании, организованном Комитетом лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В совещании приняли участие Институт зоологии, Институт истории и этнологии имени Шокана Уалиханова, Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, Институт языкознания имени Ахмета Байтурсынова, Казахстанская Ассоциация сохранения биоразнообразия.

По итогам совещания было принято решение о внесении изменений в соответствующие документы с казахским наименованием «Лошадь Пржевальского» - «Керкулан», через запятую – «Кертагы».

Напомним, проект по увеличению популяции лошади Пржевальского в Казахстане начнется в июне 2024 года. Соответствующий меморандум был подписан еще в апреле прошлого года на бизнес-форуме «Казахстан – Чехия» между Комитетом лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов и зоопарком Праги.