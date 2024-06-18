Лондонская фондовая биржа вернула звание крупнейшего рынка в Европе

Лондонская фондовая биржа (LSE) впервые почти за два года вернула себе статус самого крупнейшего фондового рынка Европы, сообщает информационное агентство Kazinform.

Данные поставщика финансовой информации Bloomberg показывают, что в понедельник общая стоимость компаний, котирующихся на Лондонской фондовой бирже, достигла 3,18 трлн долларов, превысив 3,13 трлн долларов на Парижской фондовой бирже.

Это событие произошло после периода волатильности рынка, вызванного различными политическими и экономическими факторами. Аналитики связывают падение французского рынка с неопределенностью, связанной с недавними досрочными выборами, назначенными президентом Эммануэлем Макроном. Эта политическая турбулентность вызвала обеспокоенность у инвесторов, повлияв на стабильность рынка и его оценку.

И наоборот, рынок Великобритании переживает восстановление после многих лет низких показателей, которые были усугублены последствиями мини-бюджета бывшего премьер-министра Лиз Трасс, слабым фунтом, опасениями рецессии и последствиями Brexit.

В Великобритании обе основные политические партии пытаются успокоить инвесторов в преддверии всеобщих выборов. Фондовый рынок Великобритании в этом году демонстрирует признаки улучшения, отчасти из-за ожиданий снижения процентных ставок, что снизит стоимость заимствований для британских компаний.

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