Лондон встречает Наурыз: фестиваль культуры, музыки и народных ремесел

В Лондоне, на территории Университетского колледжа Лондона, прошло празднование Наурыза в рамках фестиваля «Весна Центральной Азии». Мероприятие собрало представителей диаспор, студентов, жителей и гостей британской столицы.

Фото: London Kazakh Centre

Фестиваль организован студенческими сообществами стран, где традиционно отмечают Наурыз. С первых часов здесь сформировалась живая атмосфера праздника с музыкой, общением и ароматами национальной кухни.

— Наурыз объединяет нас через культуру, музыку и щедрость дастархана, давая каждому народу шанс поделиться частичкой своей души, — отметил лидер Казахского студенческого общества Университетского колледжа Лондона Едиге Еркасынов, чья команда выступила ключевым организатором фестиваля.

Особой изюминкой дня стала центральноазиатская ярмарка, где развернулись богатые ряды с национальными блюдами и изделиями ручной работы. Гости могли не только увидеть, но и попробовать традиционные угощения, среди которых плов, манты, баурсаки, куырдак.

В рамках фестиваля также были представлены мастерские и презентационные стенды, где посетители могли полюбоваться ювелирными украшениями с национальными мотивами, яркими традиционными костюмами, изделиями из войлока и кожи, саукеле, тюбетейками и разнообразными сувенирами ручной работы.

— Этот фестиваль призван не только отметить Наурыз, но и укрепить культурные связи, познакомить международную аудиторию с традициями региона и создать пространство для диалога между культурами, — отметил руководитель общественной инициативы London Kazakh Centre Куат Сериков.

London Kazakh Centre — это общественная инициатива, направленная на объединение казахстанцев, проживающих в Великобритании. Ее создатели стремятся сформировать открытое сообщество, которое объединяет студентов, молодых специалистов и семьи.

Одним из центральных пространств стала интерактивная зона, где гости могут ближе познакомиться с обычаями народов Центральной Азии. Здесь можно попробовать себя в национальной игре асык ату, игровые элементы для который специально изготовлены с использованием 3D-печати.

На главной сцене развернулась насыщенная концертная программа. Перед зрителями выступали музыканты с традиционными инструментами, включая домбру, кобыз и азербайджанский саз, танцевальные коллективы с национальными танцами, а также спикеры, которые рассказывали о культуре и истории региона.

Фото: London Kazakh Centre

Фото: Kazinform

