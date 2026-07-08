KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:
    Национальный курултай Национальный курултай
    Национальный курултай

    Локомотив загорелся в Акмолинской области

    В Аршалынском районе Акмолинской области загорелась кабина машиниста грузового локомотива, следовавшего по маршруту «Астана-Караганда», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Локомотив загорелся в Акмолинской области
    Фото ДЧС Акмолинской области

    Как сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, произошло возгорание кабины машиниста грузового локомотива на площади 15 кв. м.

    Локомотив загорелся в Акмолинской области
    Фото: ДЧС Акмолинской области

    — Локомотив следовал по маршруту «Астана-Караганда». Пожар был ликвидирован силами пожарного поезда города Астаны. Жертв и пострадавших нет, — сообщили официальный представитель ДЧС Акмолинской области Ерсаин Койшибаев. 

    Локомотив загорелся в Акмолинской области
    Фото: ДЧС Акмолинской области

    Предварительная причина возгорания, по данным спасателей, короткое замыкание электропроводки.

    Напомним, ранее сообщалось, что движение поездов Tarlan Astana возобновлено после возгорания электрокабелей. 

    ДЧС Пожар Происшествия, ЧС Поезда Железная дорога Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор