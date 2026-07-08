Локомотив загорелся в Акмолинской области

В Аршалынском районе Акмолинской области загорелась кабина машиниста грузового локомотива, следовавшего по маршруту «Астана-Караганда», передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, произошло возгорание кабины машиниста грузового локомотива на площади 15 кв. м.

Фото: ДЧС Акмолинской области

— Локомотив следовал по маршруту «Астана-Караганда». Пожар был ликвидирован силами пожарного поезда города Астаны. Жертв и пострадавших нет, — сообщили официальный представитель ДЧС Акмолинской области Ерсаин Койшибаев.

Фото: ДЧС Акмолинской области

Предварительная причина возгорания, по данным спасателей, короткое замыкание электропроводки.

Напомним, ранее сообщалось, что движение поездов Tarlan Astana возобновлено после возгорания электрокабелей.