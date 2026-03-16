телерадиокомплекс президента РК
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:39, 15 Март 2026 | GMT +5

    Лодка с нелегальными мигрантами перевернулась у берегов Италии

    В Средиземном море у Лампедузы крушение лодки с мигрантами: пропал ребенок, спасены 64 человека, передает агентство Kazinform со ссылкой на Anadolu Ajansı.

    Фото: Anadolu Ajansı

    По информации итальянского агентства ANSA, лодка с нелегальными мигрантами перевернулась у берегов Лампедузы днем ранее. Береговая охрана Италии в ходе спасательной операции, проведенной с помощью патрульных катеров, спасла 64 человека, включая 14 женщин и 10 детей.

    В результате инцидента двухлетний ребенок, предположительно гражданин Сьерра-Леоне, пропал в море. Сообщается, что перевернувшаяся лодка отправилась из Туниса.

    Общее число мигрантов, прибывших на остров Лампедуза за последние несколько часов вместе со спасенными 64 людьми, достигло 292.

    Согласно данным, опубликованным МВД Италии, с начала года по 13 марта число нелегальных мигрантов, прибывших в страну морем, составило 5 174 человека. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 8 347 нелегальных мигрантов.

    Проблема нелегальной миграции в Центральном Средиземноморье

    Центральный средиземноморский маршрут между Италией, Мальтой, Ливией и Тунисом выделяется как один из наиболее интенсивно используемых путей нелегальной миграции в Европу в последние годы.

    Первыми точками высадки в Европе для мигрантов, которым удается пересечь Средиземное море самостоятельно или которые были так или иначе спасены, чаще всего становятся остров Лампедуза (ближайший к Северной Африке итальянский клочок суши) или Мальта.

    Ежегодно большое количество нелегальных мигрантов погибает при попытке пересечь Средиземное море из-за того, что лодки переворачиваются в неблагоприятных погодных условиях, а также из-за переполненности судов, приводящей к обезвоживанию, нехватке воздуха или отравлению выхлопными газами.

    Ранее сообщалось, что Италия ужесточает миграционную политику и вводит морскую блокаду.

    Теги:
    Италия Мигранты Мировые новости
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
