    21:26, 10 Декабрь 2025 | GMT +5

    Лобовое ДТП на трассе «Алматы–Усть-Каменогорск» унесло жизни четырех человек

    Авария с участием двух машин произошла 10 декабря примерно в 14:15 на 462-м километре автодороги «Алматы–Өскемен», передает корреспондент агентства Kazinform.

    ДТП
    Коллаж: Kazinform; DALL-E

    По предварительным данным, водитель автомобиля KIA, двигаясь в условиях резкого ухудшения погоды — снежной метели, гололеда и ограниченной видимости, — выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Toyota.

    В результате лобового удара на месте погибли четверо человек. Еще четверо пассажиров получили различные травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

    Как отметили в полиции региона, по факту ДТП возбуждено уголовное дело. Ведется досудебное расследование, направленное на установление всех обстоятельств трагедии.

    Правоохранители выражают искренние соболезнования родным и близким погибших.

    Сотрудники полиции призывают водителей строго соблюдать Правила дорожного движения, скоростной режим и учитывать погодные условия. Даже незначительное нарушение может привести к трагическим последствиям.

    ДТП Алматы Усть-Каменогорск
    Айгерим Коппаева
    Айгерим Коппаева
    Автор
