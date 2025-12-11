Лобовое ДТП на трассе «Алматы–Усть-Каменогорск» унесло жизни четырех человек
Авария с участием двух машин произошла 10 декабря примерно в 14:15 на 462-м километре автодороги «Алматы–Өскемен», передает корреспондент агентства Kazinform.
По предварительным данным, водитель автомобиля KIA, двигаясь в условиях резкого ухудшения погоды — снежной метели, гололеда и ограниченной видимости, — выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Toyota.
В результате лобового удара на месте погибли четверо человек. Еще четверо пассажиров получили различные травмы и были доставлены в медицинское учреждение.
Как отметили в полиции региона, по факту ДТП возбуждено уголовное дело. Ведется досудебное расследование, направленное на установление всех обстоятельств трагедии.
Правоохранители выражают искренние соболезнования родным и близким погибших.
Сотрудники полиции призывают водителей строго соблюдать Правила дорожного движения, скоростной режим и учитывать погодные условия. Даже незначительное нарушение может привести к трагическим последствиям.
