Ливни унесли более 1200 голов скота в Атырауской области: будет ли компенсация

В Жылыойском районе Атырауской области не будут выплачивать компенсацию за более чем 1200 голов мелкого рогатого скота, погибших после осадков, увязнув в грязи, передает корреспондент Kazinform.

В управлении сельского хозяйства и земельных отношений Атырауской области пояснили, что произошедшее стало следствием природного явления и относится к случаям, ответственность за которые несут сами фермеры.

Представители акимата объясняют отказ в возмещении ущерба с тем, что причиной случившегося стали как природные, так и человеческие факторы. По словам руководителя отдела управления сельского хозяйства и земельных отношений Атырауской области Сайрана Гуднана, фермеры не учли неблагоприятный прогноз погоды.

— Туши павших животных полностью сожжены и уничтожены. В настоящее время ситуация стабилизировалась. Поскольку со стороны управления не выявлены особо опасные заболевания, компенсация выплачиваться не будет, — сказал Сайран Гуднан.

Напомним, 2–3 июня на территориях Сарыкаска и Желтау Жылыойского района на протяжении примерно 15 часов непрерывно шли сильные ливневые дожди и дул порывистый ветер. В результате в хозяйствах, расположенных на территории Косчагилского сельского округа, города Кульсары и Майкумгенского сельского округа, было установлено, что в общей сложности погибло 1238 голов мелкого рогатого скота.