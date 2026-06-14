Более 1200 голов мелкого скота погибло из-за непогоды в Атырауской области

В Жылыойском районе в результате неблагоприятных погодных условий, наблюдавшихся в начале июня, несколько крестьянских хозяйств потеряли более 1200 голов мелкого рогатого скота. В настоящее время ведутся работы по утилизации павших животных, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации акимата Жылыойского района, 2–3 июня на территориях Сарыкаска и Желтау в течение примерно 15 часов непрерывно шли сильные дожди и дул порывистый ветер. После этого в указанных районах был зафиксирован падеж овец и коз.

После поступления сообщения о происшествии на место были направлены пять специалистов и специальная техника ГКП на ПХВ «Жылыойская районная ветеринарная станция» для изучения ситуации.

По итогам проверки установлено, что в хозяйствах, расположенных на территории сельского округа Косшагыл, города Кульсары и сельского округа Майкомген, погибло в общей сложности 1238 голов мелкого рогатого скота.

По предварительным данным специалистов, причиной гибели животных стало то, что недавно остриженные овцы и козы длительное время находились под дождем, подверглись сильному переохлаждению и увязали в грязи.

— Ситуацию также осложнило отсутствие укрытий для скота, перегнанного на летние пастбища, — отметил аким сельского округа Косшагыл Жангазы Еркинов.

Согласно официальной информации, сейчас продолжаются работы по утилизации павшего скота.

Напомним, что в Атырауской области с 1 по 3 июня выпало в полтора раза больше осадков, чем составляет месячная норма.