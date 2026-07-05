Ливень и град накрыли Жамбылскую область

Дождь начался во второй половине дня в субботу, 4 июля, и быстро перешел в сильный ливень. Непогода продолжалась несколько часов, местами выпал град, передает корреспондент агентства Kazinform.

Еще до ухудшения погоды жителям Жамбылской области начали поступать SMS-сообщения с номера 112. В них предупреждали о грозах и усилении ветра. Уже спустя некоторое время прогноз начал сбываться — сначала в Таразе пошел небольшой дождь, однако вскоре он усилился до ливня.

В отдельных районах областного центра, а также в пригороде Тараза и Жамбылском районе выпал град. Ближе к ночи погода пришла в норму. Сообщений о пострадавших или поврежденных объектах инфраструктуры пока не поступало.

На фоне ухудшения погодных условий аким Жамбылской области Ербол Карашукеев выехал в Меркенский район. Там он проверил участки с высокой селеопасностью вдоль реки Мерке.

О состоянии русел рек и проводимых работах главе региона доложили аким Меркенского района Ербол Жиенкулов и руководитель филиала Жамбылского территориального эксплуатационного управления ГУ «Казселезащита» МЧС РК Султан Акбердиев.

Ербол Карашукеев отметил, что в последние дни из-за увеличения количества осадков в горной местности возросли риски схода селей и паводков. Ответственным службам поручено постоянно следить за уровнем воды в горных реках, держать опасные участки под круглосуточным контролем и оперативно реагировать при изменении ситуации.

Особое внимание поручено уделить руслам рек и водопропускным сооружениям, которые могут представлять угрозу для населенных пунктов. Также в районах усиливают работы по очистке русел, повышению их пропускной способности и устранению естественных препятствий.

Всего в Жамбылской области насчитывается 18 селеопасных рек. Для раннего выявления угроз и постоянного контроля на восьми гидропостах трижды в сутки проводится мониторинг.

Для предупреждения чрезвычайных ситуаций природного характера и оперативного реагирования созданы две оперативные группы и одна аварийно-механизированная бригада. Вдоль селеопасных рек установлены 14 предупреждающих щитов с надписью «Осторожно! Селеопасная зона». Кроме того, на реках области с высоким риском схода селей проведены 56 наземных обследований.

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